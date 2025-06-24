¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤Ï´ôÉì¸©¤òÃæ¿´¤Ë6·î23Æü¤«¤éÂç±«¤È¤Ê¤ê¡¢´Ø»Ô¤Ç¤Ï24ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¡Öµ­Ï¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡Åì³¤ÃÏÊý¤Ï¡¢Á°Àþ¤Ë¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç´ôÉì¸©¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â»³»ÔÃ°À¸Àî¤Ç¤Ï¡¢24Æü¸áÁ°3»þ10»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç¡¢205¥ß¥ê¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¤¹ß¿åÎÌ¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤Þ¤¿´ôÉì¸©´Ø»Ô¤Î´ØÉÕ¶á¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°4»þ20Ê¬¤Þ¤Ç¤Î1»þ´Ö¤Ç¤ª¤è¤½120¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¿¶¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡Öµ­Ï¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡×¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ°ú¤­Â³¤­Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢25Æü¸áÁ°6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç°¦ÃÎ¤Ç80¥ß¥ê¡¢´ôÉì¤È»°½Å¤Ç120¥ß¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£