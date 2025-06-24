ËÌÄ«Á¯½÷À¤Î´Ú¹ñ¤Ø¤ÎÆ¨Ë´¤òË¸¤²¤ëÃæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î»ö¾ð
Ãæ¹ñºß½»¤ÎÃ¦ËÌ½÷À¤¬´Ú¹ñ¹Ô¤¤ò»î¤ß¤¿¤¬¼ºÇÔ¤·¡¢¸ø°Â¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤¬¿ÈÊÁ¤Î°ú¤¼è¤ê¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ì¤¤À¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃæ¹ñ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¾ðÊó¶Ú¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ÎËÇ«¾ÊÄ«ÍÛ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë30Âå¤ÎA¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯4·îËö¡¢´Ú¹ñ¹Ô¤¤ò»î¤ß¤¿¤¬¸ø°Â¡Ê·Ù»¡¡Ë¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÃÏ¤Î¸ø°Â¶É¤Ï¼áÊü¤ò·èÄê¤·¤¿¤¬¡¢ÊÝ¾Ú¿Í¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤¬¿ÈÊÁ°ú¼õ¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢A¤µ¤ó¤ÏÌ¤¤À¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾ðÊó¶Ú¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯½Ð¿È¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤ËÃ¦ËÌ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤³¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤È´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢É×¤È¤Î´Ö¤ÇÂÐÎ©¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤¿¤Á¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃ¦ËÌ¼Ô¤ÎºÊ¤ò¤¢¤Þ¤ê¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÆ¨¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤ª¶â¤â¤¢¤Þ¤êÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÉÔÎÑ¤Îµ¿¤¤¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ê¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤Ï°ìÁ¬¤âÅÏ¤µ¤º¡¢A¤µ¤ó¤ÏÀ¸ÍýÍÑÉÊ¤¹¤éÇã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·ë¶É¡¢ÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñ¹Ô¤¤ò·è°Õ¤·¡¢4·îËö¤Ë²È¤ò½Ð¤¿¤¬¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸ø°Â¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ðËÜÅª¤Ê¼è¤êÄ´¤Ù¤ò½ª¤¨¤¿¸ø°Â¤ÏºÇ¶á¡¢A¤µ¤ó¤ò¼áÊü¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃæ¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤Ë¿È¸µÊÝ¾Ú¤È¿ÈÊÁ°ú¼õ¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÃË¤ÈÉâµ¤¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¼Î¤Æ¤ÆÆ¨¤²¤¿¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆµñÀä¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢A¤µ¤ó¤ÏÌ¤¤À¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÃ¦ËÌ¼Ô¤¬¸ø°Â¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤ì¿È¸µ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼áÊü¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÃ¦ËÌ¼Ô¤Î¿È¸µ¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤«²ÈÂ²¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤¬¿ÈÊÁ°ú¼õ¤òµñÈÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢»ö¼Â¾å¼áÊü¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ËÌ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÇÎô°¤Ê¾õ¶·¤ò¼¨¤¹¾ÝÄ§Åª¤Ê»öÎã¤À¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¹Ô¤Àè¤Ï¡Ö½è·ºÂæ¡×¤«¡Ä°Ç¤ÎÃæ¤ò¿Ê¤àËÌÄ«Á¯½÷À¤é£±£µ¿Í¡Ë
¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÃ¦ËÌ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤³¤³Ãæ¹ñ¤ÇÉÔË¡ÂÚºß¼Ô¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¸ø°Â¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢»ö¼Âº§¾õÂÖ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤Ê¤É¤¬¿È¸µÊÝ¾Ú¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Á÷´Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¶Ë·º¤Ë½è¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£