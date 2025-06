2025年8月16日(土)・17日(日)にクラサスドーム大分で開催される「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025」の初回2days公演において、公式駐車場がスマート駐車場アプリ「アキッパ(akippa)」にて事前予約が可能となる。公式駐車場の予約は、6月28日(土)12時より受付開始予定。スマート駐車場アプリ「アキッパ」を運営するakippa株式会社は駐車場を「事前予約制」とすることで、ライブに訪れる人々が安心して会場へアクセスできる環境を整えるとともに、周辺の交通混雑緩和にも取り組むことを目指すという。

アキッパが過去担当した大型音楽フェス駐車場の様子

【画像】公式駐車場MAPはこちら

■アキッパがワンオクライブの駐車場問題に取り組むわけONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025は、世界的な人気を誇るロックバンド・ONE OK ROCKによる全国ツアー。新アルバム「DETOX」のリリースを記念した大規模なツアーとなっており、全国からファンが集結することが予想される。今回、初回2days公演がクラサスドーム大分にて開催されるが、会場へは複数の公共交通機関を乗り継ぐ必要があることから車での来場が多く見込まれる。そのため、土地勘のない来場者による駐車場探しなどで周辺での車移動が集中し、交通混雑や地域への負担が生じることが懸念されており、誰もが安心してライブを楽しめるようなアクセス環境の整備が求められている。■大型音楽フェスでの過去事例もアキッパはこれまでも大型音楽フェスにおいて公式駐車場の運営実績があり、2024年・2025年に同会場で開催された「ジゴロック」でも、公式駐車場の運用を担当。こうした経験を活かし、今回もイベント主催者と連携のうえ事前予約制の公式駐車場を運営することが決定した。来場者が現地で駐車場状況を気にすることなく、迷わず会場へ向かえるだけでなく、アキッパの特設サイトより駐車場の予約状況を随時確認できるため、予約枠が埋まった際には他の移動手段が自然と選択されることで、周辺の交通混雑緩和も期待できる。■駐車券の購入方法Step1:アキッパへの会員登録(無料)駐車場の予約にはアキッパへの会員登録が必要。既にアキッパへの会員登録が完了している方は、登録済みの内容で利用可能Step2:有料駐車場を予約希望の公式駐車場と利用日を選択し、決済して購入Step3:駐車場を使うそれぞれの指定ルートで来場。来場の際は駐車券の印刷およびダッシュボードへの掲示※事前予約のない人は、当日駐車不可。前日までの予約が必須※駐車場の途中の出入り、夜間の留め置き不可■アキッパとはスマート駐車場アプリ。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはウェブまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万件以上予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計450万人(2025年6月時点、貸主は含まない)。アキッパの快適でスムーズな"スマート駐車体験"が気になった人は「ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025大分公演アキッパ特設サイト」を訪れてみよう。予約開始は6月28日(土)12時からとなっている。