西野カナが自身のInstagramを更新し、Perfumeのあーちゃん、かしゆかとのオフショットを投稿した。

【写真】同い年で仲良しのPerfumeあ~ちゃん&かしゆかとのエモい3ショットを公開した西野カナ

■西野「会うと、尊敬と共感とエモすぎる気持ちでいっぱいになります」

6月21日・22日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで全国ツアー『Fall In Love With You Again Tour 2025』の追加公演を行った西野。

本投稿は「昨日Perfumeのあ~ちゃんとかしゆかちゃんがライブ見に来てくれました」とコメント。続けて「私たち同い年なんやけど、ライブ後にいろいろ話してたら泣けてきて、みんな涙目で写真撮った。私も2月にPerfumeのライブに遊びに行かせてもらったんやけど、カッコよく、美しいパフォーマンスに感動して、MCでお腹よじれるくらい笑って、めくるめく可愛い演出にワクワクして、もう全公演行きたかったくらい!」とPerfumeのメンバーへの想いとライブの魅力を綴った。

そして「Perfumeのお三方にはいつも刺激をもらっていて、会うと、尊敬と共感とエモすぎる気持ちでいっぱいになります。今度はのっちにも会いたいな」と感謝の気持ちを記し、「そんな記念写真をここに残しておきます」と3ショットを公開。

ピンクのツアーTシャツと白いパンツ姿の西野が真ん中でピースし、左にタンクトップに白スカートのあ~ちゃん、右に白ワンピ姿のかしゆかが並んで、3人ともニッコリと笑顔を見せている。

SNSには「同世代のエモすぎるショット!」「涙目になってる!みんなかわいい!」「素敵な関係ですね」といった声が寄せられている。