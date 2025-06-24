ÀéÍÕ¸©¡¦¸µÌ¾³¤´ß¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Ö¡ÖMotona Beach Club¡×¤¬²Æµ¨¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó - ¥Û¥Æ¥ëBOTANICAL POOL CLUB¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ
VALM¤Ï7·î19Æü¡¢µª°ËÇµ¹ñ²°¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Ö¡ÖMotona Beach Club¡×¤òÀéÍÕ¡¦ÆâË¼¡¢¸µÌ¾³¤´ß¤Ë²Æµ¨¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
Motona Beach Club
"¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Ö"¤È¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥×¡¼¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Ñ¤Ê¤É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÜÀß¤Î¤³¤È¡£
º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖBOTANICAL POOL CLUB(°Ê²¼¡¢BPC)¡×¤¬ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Ö¡£³¤¡¦¿©¡¦²»³Ú¡¦¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüÃæ¤ÏÈþ¤·¤¤³¤¡¢Í¼¹ï¤Ï¿åÊ¿Àþ¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë
Å·Á³ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï¡¢³¤¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ó¡¼¥Á¥Ù¥Ã¥É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ë»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¥«¥Ð¥Ê¤ä¥¸¥ã¥°¥¸¡¼ÉÕ¤¤Î¸Ä¼¼¡¢ºÇÂç12Ì¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¥½¥Õ¥¡ÀÊ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ä¥Ï¥¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¤Ç±Ë¤¤¤À¤¢¤È¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²»³Ú¤È³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ó¡¼¥Á¥Á¥§¥¢¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯ÊÒ¼ê¤Ë»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º¸¤«¤éDJ¥Ö¡¼¥¹¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡¢¥½¥Õ¥¡ÀÊ
¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡¢¥Ê¥Á¥ç¥¹¡¢¥¿¥³¥¹¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹ ¤Ê¤É(1,200±ß¡Á)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï (680±ß¡Á) ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼(¥¤¥á¡¼¥¸)
±Ä¶È´ü´Ö¤Ï7·î19Æü¡Á10·îº¢¤Þ¤Ç¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11:00¤«¤é19:00º¢(¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç)¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÎÁ¶â¤ÏÊ¿Æü¤¬2,000±ß¡¢ÅÚÆü½Ë¤¬4,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï1,000±ß¡¢ÆýÍÄ»ù¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¹°á¼¼¤È¥·¥ã¥ï¡¼¤ÏÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑÃó¼Ö¾ì(20Âæ)¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÆ±»ÜÀß¤ÈBPC¤ò·Ò¤°ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×(10,000±ß)¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥«¥Ð¥Ê¡×(15,000±ß)¡¢¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¥½¥Õ¥¡¡×(24,000±ß)¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¯¥¸¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¡×(30,000±ß)¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î»öÁ°Í½Ìó¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Motona Beach Club
"¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Ö"¤È¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤òÃæ¿´¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¥×¡¼¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Ñ¤Ê¤É¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿»ÜÀß¤Î¤³¤È¡£
º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¡ÖBOTANICAL POOL CLUB(°Ê²¼¡¢BPC)¡×¤¬ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥Ó¡¼¥Á¥¯¥é¥Ö¡£³¤¡¦¿©¡¦²»³Ú¡¦¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·Á³ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤Ë¤Ï¡¢³¤¤ò´Ö¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ó¡¼¥Á¥Ù¥Ã¥É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ë»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¥«¥Ð¥Ê¤ä¥¸¥ã¥°¥¸¡¼ÉÕ¤¤Î¸Ä¼¼¡¢ºÇÂç12Ì¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¥½¥Õ¥¡ÀÊ¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ä¥Ï¥¤¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¤Ç±Ë¤¤¤À¤¢¤È¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤²»³Ú¤È³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ó¡¼¥Á¥Á¥§¥¢¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯ÊÒ¼ê¤Ë»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
º¸¤«¤éDJ¥Ö¡¼¥¹¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¡¢¥½¥Õ¥¡ÀÊ
¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡¢¥Ê¥Á¥ç¥¹¡¢¥¿¥³¥¹¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡¢¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¾Æ¤¤½¤Ð¡¢¥·¥§¥¤¥Ö¥¢¥¤¥¹ ¤Ê¤É(1,200±ß¡Á)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯³Æ¼ï (680±ß¡Á) ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼(¥¤¥á¡¼¥¸)
±Ä¶È´ü´Ö¤Ï7·î19Æü¡Á10·îº¢¤Þ¤Ç¡¢±Ä¶È»þ´Ö¤Ï11:00¤«¤é19:00º¢(¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç)¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹ÎÁ¶â¤ÏÊ¿Æü¤¬2,000±ß¡¢ÅÚÆü½Ë¤¬4,000±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï1,000±ß¡¢ÆýÍÄ»ù¤ÏÌµÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¹°á¼¼¤È¥·¥ã¥ï¡¼¤ÏÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¡¼¡¢¥Ü¥Ç¥£¥½¡¼¥×¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑÃó¼Ö¾ì(20Âæ)¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´ÖÃæ¤ÏÆ±»ÜÀß¤ÈBPC¤ò·Ò¤°ÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¡¼¥È¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥Ù¥Ã¥É¡×(10,000±ß)¡¢¡Ö¥Ó¡¼¥Á¥«¥Ð¥Ê¡×(15,000±ß)¡¢¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸¥½¥Õ¥¡¡×(24,000±ß)¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¯¥¸¡¼¥¹¥¤¡¼¥È¡×(30,000±ß)¡£¤¤¤º¤ì¤âÀÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î»öÁ°Í½Ìó¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£