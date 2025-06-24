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Exynos 2500 | Mobile Processor | Samsung Semiconductor Global
https://semiconductor.samsung.com/processor/mobile-processor/exynos-2500/
https://9to5google.com/2025/06/23/samsung-unveils-exynos-2500-chipset/
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