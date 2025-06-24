¥Ò¥í¥ß¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡×ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î£²Ëü±ßµëÉÕ¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ò¥í¥ß¤¬24Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬23Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢»²±¡Áª¤Î¸øÌó¤È¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤¬·Ç¤²¤¿°ìÎ§2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥é¥Þ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥Þ¥¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡£¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎ¤Î10¡ó¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½êÆÀ¤Î¹â¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÉÔ¸øÊ¿¤È¤¤¤¦¤±¤É¡¢90¡ó°Ê¾å¤Î¿Í¤¬½õ¤«¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¡Ê¸ºÀÇ¡Ë¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥Ð¥é¥Þ¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤ÏÍè·î¤Î»²±¡Áª¤ÎÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe HEADLINE¡×ÊÔ½¸Ä¹¤Î¥¤¥·¥±¥ó¤³¤È¡¢ÀÐÅÄ·ò»á¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¤«µëÉÕ¤«¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÏÆóÂò¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢É¼ÌÜÅö¤Æ¤Î¾ìÅö¤¿¤êÅª¸øÌó¤òÈãÈ½¡£MC¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¤â¡ÖÁªµóÁ°¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¯¼£²È¤Î¤¢¤êÊý¤ËÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£