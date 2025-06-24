Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¼ç±é¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡ÈÉÝ¤¤¡É¡¡Ìð¸ý»ËÌ÷´ÆÆÄ¤Î¡È¾å¼ê¤µ¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä°ìºî¤Ë
¡¡¡Ø¥¦¥©ー¥¿ー¥Üー¥¤¥º¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥¹¥¦¥£¥ó¥°¥¬ー¥ë¥º¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥í¥Ü¥¸ー¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÌð¸ý»ËÌ÷´ÆÆÄ¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¸¶°Æ¡¢µÓËÜ¡¢´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸ø¼°¤Ë¤Ï¡Ö¥Éー¥ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎºîÉÊ¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÉÝ¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Û¥éー¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤¤¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»²¹Í¡§Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³èÆ°¤Î¼´¡¡¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤â¤Î¤òºî¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×
¡¡¥Û¥éーºîÉÊ¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëºÇ¶á¤Î¥Öー¥à¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë±Û¶Åª¤È¤¤¤¨¤ë¸½¾Ý¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆËÜºî¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½ÐÍè¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¿Í·Á¤¬²ø°Û¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¥Û¥éー¤À¡£ÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤«¤éÍÄ¤¤°ì¿ÍÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿²ÈÄí¡¦ÎëÌÚ²È¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿½÷À¡¦²Â·Ã¡ÊÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡Ë¤¬¡¢¸Å¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¾¯½÷¿Í·Á¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¿Í·Á¤Ë°ÛÍÍ¤Ê¼¹Ãå¤ò¸«¤»»Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡²Â·Ã¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Í·Á¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¡¢¥Ù¥Óー¥«ー¤Ë¾è¤»¤ÆÎ¹¹Ô¤äÇã¤¤Êª¤Ë¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤Ë¡¢É×¤ÎÃéÉ§¡ÊÀ¥¸Í¹¯»Ë¡Ë¤ÏÉÔ°Â¤ò¤ª¤Ü¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·²Â·Ã¤¬ºÆ¤ÓÇ¥¿±¤·¡¢¤Þ¤¿Ì¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¿Í·Á¤Ï¡ÈÍÑºÑ¤ß¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉÝ¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¤À¡£Ì¼¤¬¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¯¤é¤¤¤ÎºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ²È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ø°Û¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¶²ÉÝ±é½Ð¤Ï¸«¤»Êý¤¬¼þÅþ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÝ¤¤¡£¡Ö¥Éー¥ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¤³¦¤Î¥Û¥éー±Ç²è¤Î¶²ÉÝ¥·ー¥ó¤Î¿ô¡¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤âÂ½¿§¤Î¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¡Ö¥³¥á¥Ç¥£´ÆÆÄ¤Î¶²ÉÝ±é½Ð¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤ÈÉî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤¤ËÀµ»ë¤·¤Ë¤¯¤¤¤Û¤É¤Î¶²¤í¤·¤¤¥·ー¥ó¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£µÕ¤Ë¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÍÞ¤¨¤á¤À¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤³¤Ï¤ä¤Ï¤êÌð¸ý»ËÌ÷´ÆÆÄ¡£»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²Õ½ê¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²Â·Ã¤¬¹üÆ¡»Ô¤Ç¿Í·Á¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿©Âî¤ËºÂ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¡£¿Í·Á¤ÏÇö±ø¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔµ¤Ì£¤À¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤Î¤³¤Î¤³¤È²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤É×¤ÎÃéÉ§¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¡£Éô²°¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¿Í·Á¤Î¤¤¤ë¿©Âî¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢¤Þ¤À°ÛÍÍ¤Ê¿Í·Á¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¸þ¤Ä¾¤ê°Ø»Ò¤ËºÂ¤í¤¦¤È¤·¤¿ÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ø¤òÈ´¤«¤¹¤Û¤É¶Ã¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´ÑµÒ¤¬¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â°Û¾ï¤Ê¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Àµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ä¥Û¥éー¤Î²¦Æ»Åª¤Ê±é½Ð¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¡È¤ª¤«¤·¤ß¡É¤ò¤âÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥ô¥§¥ë¥Êー¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥©ー¥¯´ÆÆÄ¤ÎµÛ·ìµ´±Ç²è¡Ø¥Î¥¹¥Õ¥§¥é¥È¥¥¡Ù¡Ê1978Ç¯¡Ë¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥¥å¥éÇì¼ß¤Î¾ë¤ËÎ¹¿Í¤¬ÂÚºß¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢Î¹¿Í¤ÎÁ°¤Ç¾ë¤Î¼ç¿Í¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤âµÛ·ìµ´¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ä¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡È¤ª¤«¤·¤ß¡É¤¬¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢·º»ö¤äÁÎÎ·¤Ê¤É¡¢¿Í·Á¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¼ö¤¦¤Ê¤é¼ö¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ç¿Í·Á¤ò±¿¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¡¢°Æ¤ÎÄê¤Ò¤É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Î®¤ì¤âÌû²÷¤À¡£¤Á¤ã¤ó¤È¡È¥ª¥Á¡É¤ÎÁ°¤Ë¡È¥Õ¥ê¡É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¡È¥ª¥Á¡É¤òÍ½´ü¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¾Ð¤¤¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤¬¡¢Î§µ·¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø»àÎî¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¿Í¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¶²ÉÝ¤È¥³¥á¥Ç¥£¤Ï»æ°ì½Å¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÀâ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌ¤«¤é¤âÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ç¡ÖÌð¸ý´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤Î´ÆÆÄ¤À¤«¤é¶²ÉÝ±Ç²è¤Ø¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âËÜºî¤Ç´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ìð¸ý´ÆÆÄ¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¡È¾å¼ê¤µ¡É¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦»°Âç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ö¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤ÏÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤é¤Î±éµ»¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¿Í´Ö¤Î´¶¾ðÉÁ¼Ì¤ä¡¢¸ä³ÚÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤³¤Ó¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅÀ¤Î¼Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¸À¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¸ä³Ú±Ç²è¤ò»£¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡ËÜºî¤ò´Ñ¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸»×¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¶²ÉÝÉ½¸½¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î´¶¾ð¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼ñ¸þ¤¬Á´ÊÔ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ÈËþÂ´¶¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¬¤«¤é¿¬Èø¤Þ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ñ²¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Âä¾Æ¤¤Î¤è¤¦¤À¡£°ìËÜ¤Î±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£³¤³°¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ã£¼Ô¤µ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤Ç¤Ï¶²ÉÝ±Ç²è¤È¤·¤ÆËÜºî¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¯¤·ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ËÜºî¤Î¥Û¥éーÉ½¸½¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»Â¿·¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ËÜºî¤ÇºÇ¤âÀ¸ÍýÅª¤Ê¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡¢Î¹´Û¤Î°ì¼¼¤ÇÄäÅÅ¤¬µ¯¤³¤ë°Ç¤Î¥·ー¥ó¡£²¿¼Ô¤«¤¬Éô²°¤ÎÃæ¤ò·ã¤·¤¯Áö¤ê²ó¤ê¡¢²Â·Ã¤Ï¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÇÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤·¤Æ¼«±Ò¤¹¤ë¡£ÃÇÂ³Åª¤Ë¸÷¤òÍá¤Ó¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ç¤ËÀø¤à¤â¤Î¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¶²ÉÝ±é½Ð¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥éー¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥ï¥ó¤¬¡¢¼«ºî¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦F¡¦¥µ¥ó¥É¥Ðー¥°´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥é¥¤¥È¡¿¥ª¥Õ¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤âÁÛµ¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥ï¥ó±é½Ð¤ÎÊÑÁÕ¤Ï¼¼Æâ¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤âÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¼ö±å¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥Îー¥Þ¥ë¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ç¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝÉ½¸½¤¬¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Û¥éーºîÉÊ¤¬´ÑµÒ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤¤¤¨¤ëºîÉÊ·²¤Î¶²ÉÝÉ½¸½¤ò¡¢¤¦¤Þ¤¯ÎÁÍý¤·¤Æ¸«»ö¤Ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡Ø¼ö±å¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢°Û³¦¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¶²ÉÝÉ½¸½¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤Ë°Û³¦Â¦¤Î´ñÌ¯¤ÊË¡Â§À¤äÊªÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö¤Î¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿À¤³¦´Ñ¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤ÇËÜºî¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÉ½¸½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¬É½ÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ª²½¤±²°ÉßÅª¤Ê¤ª¤É¤í¤«¤·¤ä¸ÅÅµÅª¤Ê²øÃÌ¤ÎÃÊ³¬¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²ø°ÛÂ¦¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¹ÔÆ°¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡ÊÄ¶¾ïÅª¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë°ÕÌ£¤¬´õÇö¤À¤È»×¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÜºî¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¶²ÉÝÉ½¸½¤¬¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ëÊ¿°×¤µ¤ò»ý¤Á¡¢¤ª²½¤±²°ÉßÅª¤ÊÉ½¸½¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜºî¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â³Î¤«¤À¤í¤¦¡£¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò»£¤ëµ»½Ñ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ë¾¤á¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¡ÈÌÌÇò¤¤¡É°ìºî¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Û¥éー±Ç²è¤Î´ë²è¤ò¡¢Ìð¸ý´ÆÆÄ¤¬»£¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢¶²ÉÝ±é½Ð¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡ÖÈ¯ÌÀ¡×¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÄ©¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤·¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Ìð¸ý´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î¥ëー¥È¤Ç¤âÃøÌ¾¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ìÔÂô¤ÊË¾¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡¢ËÜºî¡Ø¥Éー¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ï¡¢´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¤°ìºî¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¾®Ìî»û·Ï¡Êk.onodera¡Ë¡Ë