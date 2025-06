»öÁ°¤ÎÆ°²è³Ø½¬¡¢ÂÐÌÌ¸¦½¤¡¢»ö¸å¤ÎÉü½¬e¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦»°ÁØ¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê³Ø½¬¤¬²ÄÇ½¡ªSATT¡¡Ë¡¿Í¸þ¤±±Ä¶È¸¦½¤»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¿·¡¦¿´¤òÆ°¤«¤¹²ñÏÃ½Ñ¡×

SATTは、営業教育に定評のあるLDPと法人向け営業研修支援サービス「新・心を動かす会話術」を共同開発し、2025年6月に提供を開始しました。

SATT 法人向け営業研修支援サービス「新・心を動かす会話術」

SATTは、営業教育に定評のあるLDPと法人向け営業研修支援サービス「新・心を動かす会話術」を共同開発し、2025年6月に提供を開始。

このサービスでは、対面研修とeラーニングのハイブリッド型の研修になっており、LDPが研修を設計・実行し、eラーニング部分ではSATTが開発した学習管理システム「学び〜と」を通じて受講管理・定着支援を行います。

共同開発した営業研修パッケージ

■科学的に体系化された営業教育プログラム

営業現場での20万件超の実績をもとに構築された「心を動かす会話術」を採用。

行動心理学・脳科学などをベースに「信頼構築」「質問」「提案」「クロージング」までを10ステップで習得します。

■ハイブリッド設計で成果が出る仕組み

事前の動画学習、対面研修、事後の復習eラーニングという三層構造により、単発ではなく継続的な学習が可能。

「学び〜と」が進捗を可視化し、教育担当者の管理工数を削減します。

また、研修は全5プログラムから設計されていて、すべてeラーニングで受講することもできますが、お好みのプログラムで対面研修を実施することが可能です。

■プログラム

- ドクターセールス法:営業の使命感と顧客へのアプローチ

- 信頼関係構築メソッド:ラポール形成と信頼の科学

- 必勝プレゼン:ストーリー設計と購買心理への訴求

- 質問の科学:信頼・示唆・クロージング質問の設計

- クロージング技術:懸念解消と意思決定支援

