CANDY A¡úGO¡úGO¡ª¸¶½ÉËÜÅ¹¤Ë¤Æ¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¤¬1»þ´ÖÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡ª»°½£À½²Û¡Ö¥¢¥Ñ¼ÒÄ¹¥«¥ì¡¼ÀùÌß¡×

三州製菓「アパ社長カレー煎餅」

三州製菓は、「アパ社長カレー煎餅」の発売を記念してCANDY A★GO★GO!原宿本店にて7月1日(火)にアパ社長の元谷 芙美子が売場に立ち1時間(10:00〜11:00)店長に就任します。

当日は「アパ社長カレー煎餅」以外にも「アパ社長カレー」や「アパ社長ごはん」などの販売も予定しています。

CANDY A★GO★GO!原宿本店

場所 :東京都渋谷区神宮前1丁目7-1 CUTE CUBE HARAJUKU1F

営業時間:10:00〜20:00

アパ社長カレー煎餅

発売日 : 2025年6月16日

内容量 : 1枚(約30g)

ノンプリントプライス: 162円(税込み)

JANコード : 4901623004818

「アパ社長カレー煎餅」は「アパ社長カレー」のカレールーを使用して、オリジナルスパイスとまろやかなソースの甘みを生かした深みのある味わいを再現し、大判でさくさくの揚げ煎餅に味付けした商品です。

「アパ社長カレー」を使用し、オリジナルスパイスとまろやかなソースの甘みを生かし深みのある味わいに仕上げた揚げ煎餅。

アパ社長カレー煎餅 4枚入箱

発売日 : 2025年6月16日

内容量 : 4枚

ノンプリントプライス: 1,048円(税込み)

JANコード : 4901623030497

アパ社長カレー」を使用し、オリジナルスパイスとまろやかなソースの甘みを生かし深みのある味わいに仕上げた揚げ煎餅4枚を箱に詰めました。

