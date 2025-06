LE SSERAFIMが、日本4thシングル「DIFFERENT」を本日リリースした。さらに、「DIFFERENT」の発売を記念した『LE SSERAFIM Japan 4th Single ‘DIFFERENT’ POP UP STORE』も本日オープンした。 本シングルは「ありのままの姿でHOTに生きることこそが自分らしさであり、“違い”を生み出すことが私たちのスタイルだ」というメッセージが込められているという。自分らしさを誇りに思い、特別な存在だからこそ世の中を変えることができるという強い意志を盛り込んだタイトル曲「DIFFERENT」、結末が分からなくても、好きなことのためであれば何もかも燃やして全力を尽くすと歌う「HOT -Japanese ver.-」、“かわいいとは強さである”、“光と闇は表裏一体であり、等価な存在である”という2つのテーマが込められた「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」など、全3曲が収録されている。 LE SSERAFIMは、日本4thシングル「DIFFERENT」を通して、世界で活躍するアーティストや、人気キャラクターとのコラボレーションで話題を呼んでいる。特に、タイトル曲「DIFFERENT」は、アリアナ・グランデの「thank u, next」、ジャスティン・ビーバーの「Holy ft. Chance The Rapper」といった数多くのグローバルヒット曲を輩出したトミー・ブラウンなど世界的な作家陣がクレジットに名を連ねた。さらに、収録曲「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」は、星野源とのコラボレーションで完成した。星野源は、今回初めてLE SSERAFIMと息を合わせ、「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」のプロデュースおよび作曲・編曲・作詞を手掛けており、HUH YUNJINが、星野源と共に英語歌詞の作詞に参加した。また、「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」は、Netflixシリーズ作品「My Melody & Kuromi」の主題歌に抜擢されたことでも注目を集めている。 LE SSERAFIMは、本日から7月6日までの13日間、日本4thシングル「DIFFERENT」の発売を記念したポップアップストア『LE SSERAFIM Japan 4th Single ‘DIFFERENT’ POP UP STORE』を東京・東急プラザ 表参道「オモカド」5F LOCULでオープンする。特に、今回のポップアップストアでは、LE SSERAFIM Japan 4th Single ‘DIFFERENT’ […]

