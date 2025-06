¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÎµÇÏ»Í½ÅÁÕ¤ÈDream Session For Future¤Î½Ð±é·èÄê¡ª¤¹¤ß¤À¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¥º¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë 2025

すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会は、10月18日(土)・19日(日)『すみだストリートジャズフェスティバル 2025』を開催します。

すみだストリートジャズフェスティバル 2025

日時: 2025年10月18日(土) 11:00〜21:00

2025年10月19日(日) 10:00〜20:00

※すみだワンコインオクトーバーフェストと

すみだジビエフェスティバルの開催時間は調整中

場所: 錦糸公園ほか、墨田区内約30会場

主催: すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会

後援: 墨田区(予定)

墨田区観光協会のPR動画『すみだ千客万来』は、「江戸から続く本物の伝統文化を国内外に発信したい」墨田区観光協会と、「伝統楽器の響きを新しい形で伝え、日本人の魂を音楽にのせて世界に発信したい」という竜馬四重奏、両者の思いがつながりコラボレーションが実現し、メンバー4名も動画に出演しています。

また、その日だけのメンバーによる豪華共演で会場を沸かせてきたDream Sessionは、2022年より今後の音楽シーンの未来を担うスーパーキッズと、長年音楽シーンを牽引してきたレジェンドミュージシャンによるコラボレーションという形式で、『Dream Session For Future』として熱いセッションを披露してきました。

《竜馬四重奏》

竜馬四重奏

【すみだワンコインオクトーバーフェスト・すみだジビエフェスティバル】

2024年度のすみだワンコインオクトーバーフェスト・すみだジビエフェスティバルの様子

2025年で15周年記念を迎えるすみだストリートジャズフェスティバルは、コロナ禍を経てバージョンアップを遂げるために、新しい飲食コンテンツとして、2022年からすみだワンコインオクトーバーフェスト、2023年からすみだジビエフェスティバルを開催しています。

2025年も内容を充実させ、さらにバージョンアップした飲食コンテンツを準備しています。

▼ワンコインオクトーバーフェスト

“すみだ式”のオクトーバーフェストは、来場者の皆様に“ワンコイン”でクラフトビールを楽しむ機会を提供し、出店者様の認知度と売上向上に繋がるようにコンテンツを設計しています。

また、クラフトビール以外のアルコールやソフトドリンクの販売も行い、より多くの人が楽しめるように、出店バリエーションを増やします。

墨田区のクラフトビール文化をさらに盛り上げるべく実施します。

▼ジビエフェスティバル

墨田区の代表的産業のひとつである皮革産業に注目して、その肉も余すことなく使用するジビエフェスティバルを開催します。

墨田区で開催するジビエフェスティバルの意義を見出し、地域の魅力をアピールします。

リニューアルした公式ホームページのPC版トップビュー

