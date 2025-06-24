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¾®»³ÅÐÈþÉ×¥®¥ã¥é¥ê¡¼Å·²¦½§²ñ¾ìÉ÷·Ê¡¡Installation view from ¡ÈA statue was here¡É at Tomio Koyama Gallery Tennoz, Tokyo, Japan, 2025¡¡©Yoko Ono¡¡photo by Kenji Takahashi
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https://tomiokoyamagallery.com/
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