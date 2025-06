¥ê¥ó¥¯¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¢ ¥¢¥×¥ê¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î·ÑÂ³Î¨¡¦¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¡ª¥ê¥ó¥¯¥È¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ö¥²¡¼¥ß¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥óÀß·×¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×

リンクトブレインは、ゲームの企画・開発で培った「ユーザー行動設計」を非ゲーム系のアプリ開発に活用する新サービス「ゲーミフィケーション設計サービス」を正式にリリースしました。

リンクトブレインは、ゲームの企画・開発で培った「ユーザー行動設計」を非ゲーム系のアプリ開発に活用する新サービス「ゲーミフィケーション設計サービス」を正式にリリース!

「ゲーミフィケーション設計サービス」は、ターゲットとなるアプリやサービスにユーザー行動をデザインするための枠組みを提供します。

具体的には、以下の5つのステップで設計を行います。

・Survey(調査)

クライアントの課題や目的を明確にし、「やりたいこと」を「起こしたい行動」へと変換します。

・Focus(ユーザー分析)

ユーザーの特性や動機パターンを分類し、主なゲーミフィケーション要素をデザインします。

・Select(軸の選定)

設計の柱となる価値を決定し、ゲーミフィケーションのためのメカニクスを準備します。

・Apply(メカニクス応用)

ゲーム要素を具体的な仕掛けとして翻訳し、メカニクスを実装します。

・Accept(実装・視覚化)

フローや構成要素を配置し、実際にテスト・検証を行います。

【期待される導入効果】

この「ゲーミフィケーション設計サービス」を通じて、クライアント企業は自社のアプリにおけるユーザーの継続率や満足度を向上させることが可能です。

また、意図したユーザー行動を実現する仕掛け作りが可能となります。

