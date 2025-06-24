KAT-TUN¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÈëÏÃ¡¡¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ä¿¶ÉÕ»Õ¤¬¾Ú¸À
¸µKAT-TUN¤Î¾åÅÄÎµÌé¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü(21:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ø¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿Æü¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¾åÅÄÎµÌé
¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à·ÝÇ½¿Í¡¦ÃøÌ¾¿Í¤Î¡È¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¡É¤ò¡¢ËÜ¿Í¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÅ°Äì¼èºà¤Ë´ð¤Å¤¯ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¾åÅÄ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢º£Ç¯3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë2006Ç¯1·î29Æü¡£¤Ê¤¼¤³¤ÎÆü¤Ê¤Î¤«¡£
KAT-TUN¤Ï2001Ç¯¡¢¾åÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿6¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¶¯¤¯¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê6¿Í¤Ï¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ð¤«¤ê¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢KAT-TUN»Ë¾åºÇÂç¤Î»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡Ä¡£
ÇÈÍðËü¾æ¤À¤Ã¤¿KAT-TUN¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¡¢Åö»þ¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤É¤ë¡£Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¿¶ÉÕ»Õ¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë6¿Í¤ÎKAT-TUNÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£MC¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬KAT-TUN²ò»¶¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ý¯°æ¤ò¡Ö¥¢¥Ë¥¡×¤ÈÊé¤¦¾åÅÄ¤ÏÍò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¾¾Ê¿·ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿2024Ç¯8·î10Æü¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿2015Ç¯10·î9Æü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
¾åÅÄÎµÌé
¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à·ÝÇ½¿Í¡¦ÃøÌ¾¿Í¤Î¡È¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Æü¡É¤ò¡¢ËÜ¿Í¤È´Ø·¸¼Ô¤ÎÅ°Äì¼èºà¤Ë´ð¤Å¤¯ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¡¢¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£¾åÅÄ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢º£Ç¯3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¥Ç¥Ó¥å¡¼²ñ¸«¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ë2006Ç¯1·î29Æü¡£¤Ê¤¼¤³¤ÎÆü¤Ê¤Î¤«¡£
ÇÈÍðËü¾æ¤À¤Ã¤¿KAT-TUN¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¡¢Åö»þ¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤É¤ë¡£Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¿¶ÉÕ»Õ¤Ø¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë6¿Í¤ÎKAT-TUNÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£MC¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬KAT-TUN²ò»¶¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ý¯°æ¤ò¡Ö¥¢¥Ë¥¡×¤ÈÊé¤¦¾åÅÄ¤ÏÍò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¾¾Ê¿·ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿2024Ç¯8·î10Æü¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿2015Ç¯10·î9Æü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
(C)Æü¥Æ¥ì