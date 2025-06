ÊÝ°é¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ªÆüËÜÊÝ°éËÉºÒ¶¨²ñ¡ÖÊÝ°éËÉºÒ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2025¡×

日本保育防災協会は、2025年7月28日(月)から8月1日(金)までの5日間にわたり、保育に関わる全ての人を対象とした無料のオンラインイベント「保育防災カンファレンス2025」を開催します。

日本保育防災協会「保育防災カンファレンス2025」

日時 :2025年7月28日(月)〜8月1日(金)

会場 :オンライン(Zoom)※要事前申し込み

参加費:無料

主催 :日本保育防災協会

日本保育防災協会は、2025年7月28日(月)から8月1日(金)までの5日間にわたり、保育に関わる全ての人を対象とした無料のオンラインイベント「保育防災カンファレンス2025」を開催。

■3つの柱で構成される学び

保育防災カンファレンス2025では、以下の3つのテーマに基づきプログラムを展開します。

「過去の災害を知る」

各地の災害リスクや被害事例を通して、災害の“リアル”を共有します。

「最新の防災を学ぶ」

必要な防災の基本と応用を、具体的に学ぶ機会を提供します。

「今後に備える」

すぐに取り入れられる「備える力」を育むヒントを伝えます。

■こんな方におすすめ

・保育園・幼稚園・認定こども園の園長、職員の方

・防災に関心のある保護者、学校関係者

・自治体職員や地域防災に関わる方々

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 保育に関わる全ての人を対象とした無料のオンラインイベント!日本保育防災協会「保育防災カンファレンス2025」 appeared first on Dtimes.