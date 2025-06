ÆÃÊÌ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä²°Âæ¥°¥ë¥á¤òËþµÊ¡ªº´µ×Ê¿¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥ª¥¢¥·¥¹ ¥Ñ¥é¥À¡Ö¥Ñ¥é¥À¤ÎÍ¼ÎÃ¤ß²ñ2025¡×

「佐久平ハイウェイオアシス パラダ(南パラダエリア)」では、夏イベント「パラダの夕涼み会2025」を、2025年7月12日(土)および26日(土)の2日間、17:00〜21:00に開催します。

佐久平ハイウェイオアシス パラダ「パラダの夕涼み会2025」

開催日 :2025年7月12日(土)、7月26日(土)

時間 :17:00〜21:00(9:30〜16:30は通常営業)

会場 :佐久平ハイウェイオアシス「パラダ」南パラダ

入場料 :無料(一部有料アトラクション・体験あり)

駐車場 :無料完備

主催 :佐久平尾山開発

「佐久平ハイウェイオアシス パラダ(南パラダエリア)」では、夏イベント「パラダの夕涼み会2025」を、2025年7月12日(土)および26日(土)の2日間、17:00〜21:00に開催!

夜の涼しさの中で楽しめる“夏祭りスタイル”のイベントです。

2025年は、昨年以上に充実したプログラムを用意し、来場者全員に光る輪っかのプレゼントやスタンプラリー、恒例のスイカ割り大会やじゃんけん大会など多彩な企画を展開☆

夜のアトラクションや屋台グルメ、ステージショーなど、子どもから大人まで楽しめます!

【イベントの特徴・見どころ】

● 夜だけの特別体験が満載の夏の夜イベント

● ライトアップされた「ナイトリフトスライダー」「ナイトキッズランド」などの夜限定アトラクション

● 2025年はカブトムシドームナイトツアーの定員増加で多くの参加が可能に

● 大人気のスイカ割り大会は定員増員し、盛り上がり必至

● 恒例の夜BBQは事前予約制、特別価格で提供

● もぐもぐ屋台、わくわく縁日(ヨーヨー釣り、わなげ、かたぬき等種類増加)でお祭り気分満載

● 佐久平パーキングエリアで人気の「佐久平珈琲」出店、アイスコーヒー販売

● 来場者全員に光る輪っかプレゼントやスタンプラリー、じゃんけん大会など参加型イベントも充実

【イベント詳細】

● 夜だけの特別アトラクション!

ナイトリフトスライダー&ナイトキッズランドも特別価格で遊べる。

ライトアップされた夜のアトラクションで、特別な思い出を!

夜にパラダで遊べるのは、この日だけ!

● 来場者プレゼント「光る輪っか」配布!

イベント受付で来場者全員に光る輪っかをプレゼント!

手首に巻いて、みんなで夜の会場をキラキラ彩ります。

● 夕涼みわくわくスタンプラリー

会場内のスタンプを集めて、パラダオリジナル景品をGET!

お子様から大人まで誰でも参加OK。

家族で楽しくチャレンジできます。

● カブトムシドームナイトツアー(予約制、有料)

毎年満員御礼の大人気ツアー。

2025年は定員を増加し、より多くの方に楽しめます。

夜のカブトムシ探検をぜひお早めに予約ください。

● 大人気「スイカ割り大会」(有料)

毎年子どもたちに大好評の夏イベント!

2025年は定員人数を増員し、より多くの方に参加できます。

● Ulana Pua(ウラナプア)によるフラダンスショー(無料)

昨年初登場で好評だったフラダンスパフォーマンスが、2025年は両日とも登場!

南国気分を感じられる優雅なステージ。

● 大人気「じゃんけん大会」(参加無料)

その場で自由に参加できる毎年恒例の盛り上がりイベント!

最後まで勝ち残った10名様には、「フリーパス1日招待券」「BBQ利用優待券」「温泉招待券」の豪華3点セットをプレゼント!

● もぐもぐ屋台&わくわく縁日

定番のヨーヨー釣り・おもちゃすくいに加え、わなげ・かたぬきも新登場!

2025年は種類もパワーアップして、子どもたちの「楽しい!」がさらに広がります。

● パラダBAR登場!映えドリンクで乾杯

ノンアル・アルコールどちらも用意。

夏の夜を彩る“映えドリンク”でお祭り気分をさらにUP!

● NEW!佐久平珈琲も出店!

● 佐久平PAで人気の「佐久平珈琲」が夕涼み会に登場!

本格アイスコーヒーで夜をおしゃれに。

● 星空の下で「夜BBQ」!

毎年恒例、夕涼み会だけの特別価格!

手ぶらで気軽に楽しめます。

夜風に包まれながら家族や仲間とワイワイ過ごすBBQは格別!

食材は事前注文または持ち込みもOK。

予約はお早めに!

● 屋台&縁日で使える「前売り券」販売中!

お得な前売りチケットは、現在バーズカフェおよび平尾温泉みはらしの湯フロントにて販売中。

数量限定につきお早めに!

【アクセス情報】

● 【車】上信越自動車道「佐久平スマートIC」直結(佐久平PA内)

※スマートICはETC専用です

● 【電車】北陸新幹線「佐久平駅」からタクシーで約10分

● 【駐車場】大型無料駐車場あり

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特別アトラクションや屋台グルメを満喫!佐久平ハイウェイオアシス パラダ「パラダの夕涼み会2025」 appeared first on Dtimes.