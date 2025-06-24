iPhone¤Ë¥Þ¥¤¥Êµ¡Ç½ÅëºÜ¡¡¥«¡¼¥É»ý¤¿¤º¹ÔÀ¯¼êÂ³¤
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Ï24Æü¡¢ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎiPhone¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¡Ë¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥Éµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥«¡¼¥É¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹ÔÀ¯¼êÂ³¤¤ä³Æ¼ï¾ÚÌÀ½ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¸òÉÕ¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÍøÍÑ´õË¾¼Ô¤Ï¥«¡¼¥É¼èÆÀ¼Ô¸þ¤±¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤ÇÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥«¡¼¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£°ìÅÙÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò°é¤Æ´ØÏ¢¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Î¼êÂ³¤¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿½ÀÁ¤·¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç½»Ì±É¼¤Î¼Ì¤·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£
¡¡9·î¤´¤í¤«¤é½ç¼¡¡¢½àÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£