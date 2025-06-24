¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û¡Ö¤¤Ê½¤¤¡×¡È¹ñËÉ¤ÎºÇÁ°Àþ¡ÉÍ¿Æá¹ñÅç¡¡¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡É¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¡Ä¡ÖÆ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¡×ÈòÆñ·×²è¤Ë²ÝÂê¤â
Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿Í¿Æá¹ñÅç¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢½»Ì±¤¬ËÉ±Ò¶¯²½¤äÈòÆñÂÎÀ©¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åç¤Ë¤ÏÀï»þ°äÀ×¤ÈºÇ¿·¥ì¡¼¥À¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Åç¤ÎÍ×¾×À¤äÎò»Ë¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤È¾Íè¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸òºø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅçÌ±¤¬¸ì¤ë¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡É¤ò½ä¤ëÀ¸³è¤ÎÊÑ²½
24Æü¡¢Â¿¤¯¤ÎÂº¤¤Ì¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿²ÆìÀï¤«¤é80Ç¯¤Î°ÖÎî¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿²Æì¡¦Í¿Æá¹ñÅç¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤½¤³¤â¼«±ÒÂâ¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¡¢»ÜÀß¤Ç¤¹¤Í¡£
2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÏÀï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¤¥Ã¥È¡ª¤ÎÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÆìËÜÅç¤«¤éÌó500kmÎ¥¤ì¤¿ÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤ÎÅç¡¢²Æì¡¦Í¿Æá¹ñÅç¤À¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶á¤¯¤Þ¤ÇÍè¤ë¤ÈÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¥ì¡¼¥À¡¼¤Î»ÜÀß¡£ËÜÅö¤ËÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¤ÎºÇÁ°Àþ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
1944Ç¯¤«¤éÍ¿Æá¹ñÅç¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¶õ½±¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢Åç¤Î½¸Íî¤äÆüËÜ·³¤Î¸«Ä¥¤ê½ê¤Ê¤É¤¬¹¶·â¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÅçÌ±¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
·ë¹½¾®¤µ¤¤»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£
º£¤âÅçÆâ¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÅÄ¸¶Àî¤Î¹è¡¢¥«¥Þ¥Ì¥Ì¡¢¥Ö¥Ê¥Ó¥À¥ä¡¢¥¯¥Ö¥é¥Ð¥ë¥À¥ä¡¢Åí¸¶¤ÎÈòÆñ¹è¡¢ÈæÀî¤ÎÈòÆñ¹è¡¢Ä¬¸¶¤ÎÎ¦·³Ê¼¼ËÀ×¡¢°ËÇÈÆîÅ¯»íÈê¤Ê¤É¡¢Ìó8¥«½ê¤ËÀïÁè¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë°äÀ×¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Àï»þÃæ¡¢ÅçÌ±¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ÏßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤òÂç¤¤¯±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀïÁè¤Î½ýÀ×¤¬¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÅç¤Ëº£¤â¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åç¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÉÔ°Â¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¤¤Þ¡¢Ê¿ÏÂ¤Ç¤¹¤«¡©
ÅçÌ±¡§
Ê¿ÏÂ¤È¸À¤¨¤ÐÊ¿ÏÂ¤À¤È¡¢º£¤Ï¤Í¡£¤¿¤À¡Ä¤¤Ê½¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¸½¼Â¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦·±Îý¤·¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡£²æ¡¹¤â´Þ¤á¤ÆÂæÏÑÍ»ö¤Ë¡£
ÅçÌ±¡§
Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ì¤À¤±Çº¤ó¤Ç¤ë¤«¤é¡£¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
Åç¤Î¿Í¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¿Æá¹ñÅç¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÆìËÜÅç¤è¤ê¤â¶á¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÂæÏÑ¤ò½ä¤ëÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤À¡£
º£·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ËÉðÎÏ¤Ç¿¯¹¶¤¹¤ë»öÂÖ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÂæÏÑÍ»ö¡É¤À¡£¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ·³¤Ï¡¢Í¿Æá¹ñÅç¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÎÂæÏÑ¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ê·³»ö±é½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÂæÏÑÂ¦¤ÏÃæ¹ñ·³¤ÎÆ°¤¤Î´Æ»ë¤È·Ù²üÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·³»öÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÂæÏÑ¤«¤éÌó110km¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ëÍ¿Æá¹ñÅç¤â¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¿Æá¹ñÅç¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¥«¥¸¥¤ä¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¤Î²óÍ·µû¤¬Â¿¤¯¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åç¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µù¹Á¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Í¿Æá¹ñÄ®¡¡µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¦¿óÀ¾ÌÐÂ§ÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡§
¡ÊÂæÏÑ¤Ï¡ËÆüËÜ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤âÍ§¹¥´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£2¡¢3Ç¯¡Ä2Ç¯Á°¤Ç¤¹¤«¡©¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¡¢¤¢¤ì¤«¤éµÞ·ã¤ËÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤âÃæ¹ñ·³¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ç¤Î·³»ö°µÎÏ¤ò¾ïÂÖ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÂæÏÑ·³¤â¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤ÎÉð´ïÍ¢Æþ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥í¡¼¥ó³«È¯¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í°Ê¹ß¡¢¶ÛÄ¥´¶¤äÉÔ°Â¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Í¿Æá¹ñÄ®¡¡µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡¦¿óÀ¾ÌÐÂ§ÂåÉ½Íý»öÁÈ¹çÄ¹¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤«¤é¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤âÃæ¹ñ¤Î±é½¬¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¡¢2016Ç¯¤ËÎ¦¾å¼«±ÒÂâÍ¿Æá¹ñÃóÆÖÃÏ¤ò³«Àß¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÆîÀ¾ÃÏ°è¤ÎËÉ±Ò¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÆîÀ¾¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î±è´ß´Æ»ëÂâ¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¿·¤¿¤Ê´Æ»ë»ÜÀß¤ò·úÀß¤·¡¢ºÇ¿·¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤¿»ÜÀß¤âÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Åç¤ÎËÉ±Ò¤òÃ´¤¦µòÅÀ¤ÎÌó1Ò¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤â¡¢ÀïÁè¤ÎÄÞº¯¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±§ÎÉÉô³Ù¤È¤¤¤¦Í¿Æá¹ñ¤Ç°ìÈÖ¹â¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£µìÆüËÜ³¤·³¤Î±ÇÁü¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¾ì½ê¤¬Åö»þ¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë±ÇÁü´Æ»ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
±§ÎÉÉô³Ù¤Ë¤Ï¡¢Åö»þÂæÏÑ¤äÆîÊý³¤°è¤Î´Æ»ë¤Î¤¿¤á¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³µ¡¤ÎÆ°¸þ¤â´Æ»ë¤·¤¿¡£
1944Ç¯°Ê¹ß¤Ë¤Ï·ã¤·¤¤¶õ½±¤ò¼õ¤±¡¢Ê¼¼Ë¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Åö»þ¡¢´Æ»ë½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤Þ¤¿¥ì¡¼¥À¡¼¡¢ÁõÃÖ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Åç¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
Í»ö¤ÎºÝ¤ÎÅçÌ±¤ÎÈòÆñ¤¬²ÝÂê¤Ë
Í¿Æá¹ñ¤Ï¡¢Í»ö¤òÁÛÄê¤·¡¢·³»ö»ÜÀß¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Åç¤ËÊë¤é¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ï²¿¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÅçÌ±¡§
º£¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼ã¤¤¿Í¤¬ÆÃ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤½¤³¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤è¤ê²¼¤ÎÀ¤Âå¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¿§¡¹Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅçÌ±¡§
»ä¡¢¤¤¤Ä¤âÄ«»¶Êâ¤·¤Æ¿§¤ó¤ÊÁ¥¸«¤ë¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡ÊÂæÏÑÍ»ö¡Ë¤½¤í¤½¤í¤«¤Í¡£ÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Î¥Åç¤Ê¤Î¤ÇÆ¨¤²¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Èô¹Ôµ¡¤À¤Ã¤Æ¾®¤µ¤¤¤Ç¤·¤ç¡£
ÅçÌ±¤«¤é¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÔ°Â¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ¿Æá¹ñÅç¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡ÖÅçÌ±¤ÎÈòÆñ¡×¤À¡£
Í¿Æá¹ñÅç¤Ë½»¤à¡¢Ìó1700¿Í¤Î¿Í¡¹¤ÎÈòÆñÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ®Ìò¾ì¤ÎËÉºÒÃ´Åö¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¿Æá¹ñÄ®¡¡ËÉºÒÃ´Åö¡¦½§³ù¹ÀÆó¤µ¤ó¡§
º£¡¢Í¿Æá¹ñÄ®¤ÎÊý¤Ç¤Ï¹Ò¶õµ¡¤Ï¡¢Í¿Æá¹ñ¤«¤éÄ¾ÀÜÊ¡²¬¶õ¹Á¡£¤½¤Î¸å¥Ð¥¹¤Çº´²ì»Ô¤Èº´²ì¡¦Ä»À´»Ô¤ÎÊý¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¡£Á¥¤Î¾ì¹ç¤Ï¤Þ¤ºÍ¿Æá¹ñ¤«¤éÀÐ³ÀÅç¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÀÐ³ÀÅç¤«¤éÆáÇÆ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÆáÇÆ¤«¤é¼¯»ùÅç¹ÒÏ©¤Ç¼¯»ùÅç¤Þ¤Ç¤¬Á¥Çõ¤ÎÈòÆñ¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÈòÆñ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£
Í¿Æá¹ñÄ®¡¡ËÉºÒÃ´Åö¡¦½§³ù¹ÀÆó¤µ¤ó¡§
²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿²¤¿¤¤ê¤È¤«ÉÂµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤«¡¢¾è¤»¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁ¥¤ÎÈòÆñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤¢¤È²ÈÃÜ¤È¤«¥Ú¥Ã¥È¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ú¥Ã¥È¤¬°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÈòÆñ¤·¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
ÀÄ°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ºÙ¤«¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â¡¢±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Í¿Æá¹ñÄ®¡¡ËÉºÒÃ´Åö¡¦½§³ù¹ÀÆó¤µ¤ó¡§
¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñ¤â¸©¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÚÉ¶¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ò·è¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¿Æá¹ñÅç¤ÎÄ®Ä¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Åç¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¿¼¹ï¤À¤È¤¤¤¦¡£
Í¿Æá¹ñÄ®¡¡»å¿ô·ò°ìÄ®Ä¹¡§
Í¿Æá¹ñÅç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦Æ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Í×¾×¤Ë¤¢¤ë¡£ÂæÏÑ³¤¶®ÌäÂê¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¼¼ê¤¹¤ë¤ÈÍ¿Æá¹ñ³¤¶®ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤´¤È¤È¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±Á´°÷¤¬¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤ÌäÂê¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Àï¸å80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¡¢¸½ºß¤ÎÍ¿Æá¹ñÅç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅçÌ±¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
ÅçÌ±¡§
Ê¿ÏÂ¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤É¤¦¤«¤Ê¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÊ¿ÏÂ¤«¤Ê¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡ÊÍ¿Æá¹ñÅç¤¬¡Ë¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ÀèÁÄ¤Ï²Î¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£¿É¤¤»þ¤âÈá¤·¤¤»þ¤â¡£Í¿Æá¹ñ¾®±´¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î²Î¤ò¤ß¤ó¤ÊËº¤ì¤Æ¤ë¡£
Èþ¤·¤¯¤Î¤É¤«¤ÊÅç¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¿Æá¹ñÅç¤Ç¤Ï¡¢¿É¤¤»þ¤Ê¤É¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¿²Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¢öÍ¿Æá¹ñ¾®±´¡§
¥µ¡¼¥µ¡¡¥æ¥¤¥ä¡¡¥µ¥Ã¥µ¡¡Í¿Æá¹ñÎÉ¤¤Åç¡¡¾ð¤±Åç¡¡¥µ¥Î¥µ¥Ã¥µ¡¡±§ÎÉÉô¤Õ¤â¤È¤Î¿åÅÄ¤Î°ð¤âÅç¤ÎÌ¼¤Î¾ð¤±¤Ë¤Î¤Ó¤Æ¡¡Ç¯¤Ë¤ªÊÆ¤¬¡¡Ç¯¤Ë¤ªÊÆ¤¬ÆóÅÙ¤È¤ì¤ë ¥µ¥Î¥µ¥Ã¥µ
ºßÆüÊÆ·³´ðÃÏ¤ÎÌó7³ä¤¬²Æì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÉéÃ´¤ÎÂ¿¤¯¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤ä´íµ¡¤È¤âÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×6·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë