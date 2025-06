¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡ÙÆüËÜ½é¾å±Ç¤«¤é47Ç¯¡ª1ºîÌÜ¡Ö¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë

社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント『スター・ウォーズ』シリーズの全9エピソードはもちろん、その壮大なサーガから繋がる数々の物語を描くアニメーション作品やオリジナルドラマシリーズが、Disney+(ディズニープラス)にて配信中。

はるか彼方の銀河系の物語を描く「スター・ウォーズ」シリーズの始まりは、1977年に全米で公開された『スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード4)』。公開されるや全米で一大ブームとなっていた本作は、その翌年の1978年6月24日に日本で初めて上映され、今や誰もが知るルーク・スカイウォーカーやレイアたちが繰り広げる壮大な銀河の冒険は日本中を熱狂の渦に包み込んだ。

それから47年が経った今も、全世界を魅了し続けている『スター・ウォーズ』の日本初上映という歴史的な日を記念して、映画史に残る劇場公開一作目の「新たなる希望」について振り返る。

『スター・ウォーズ/新たなる希望』“伝説のジェダイ”ルークの冒険がスタート

『スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード4)』ディズニープラスにて見放題独占配信中©︎2025 Lucasfilm Ltd.

映画を超えた史上空前のエンターテインメント『スター・ウォーズ』の始まりである傑作「新たなる希望」の舞台は、はるか彼方の銀河。本作の主人公で後に伝説ジェダイとなるルーク・スカイウォーカーは、荒涼とした砂漠の惑星タトゥイーンで農夫として働いていた。

ドロイドのR2-D2やC-3PO、“愛すべき悪党”ハン・ソロとその相棒チューバッカ、そして師となるジェダイ・マスターのオビ=ワン・ケノービと出会い、自身の本当の父親がかつて偉大なジェダイであったことを聞かされたルークは、銀河を守るジェダイの象徴“ライトセーバー”を託される。そんなルークが帝国を支配するシスの暗黒卿ダース・ベイダーに囚われたレイアを救うため、仲間とともに銀河の運命を巡る冒険を繰り広げる物語が迫力満点のアクションとともに描かれた。

そんな本作が世界に衝撃を与えたポイントのひとつは、それまで誰も見たことのない壮大な物語をスケール感たっぷりに表現した“映像”だ。ダイナミックに動く宇宙船、銀河を彩る全く新しいキャラクターたち、そして物語を盛り上げるジョン・ウィリアムズによるフルオーケストラの音楽など、映画の概念を覆すような革新的な映像に誰しもが夢中になった。全米で公開されるや大きな話題となりSFブームを巻き起こし、世界的に超話題作となった本作。

今から47年前…今も世界中を魅了するSW伝説が始まった

『スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード4)』ディズニープラスにて見放題独占配信中©︎2025 Lucasfilm Ltd.

そんな『スター・ウォーズ』が満を持して日本で公開されると、有楽町の日劇では初上映の二日前から徹夜組も現れ大勢の人が長蛇の列を作っていたほか、銀座のテアトル東京では一回目の上映を鑑賞した約300人のうち観終わって帰ったのはわずか3人で、ほとんどの人がそのまま二回目の上映を鑑賞するなど、『スター・ウォーズ』の公開を待ちわびていた人々が劇場に溢れ、SNSもない時代に日本中で社会現象となった。

そんな歴史的な日から約半世紀が経つ今も、『スター・ウォーズ』の物語を彩る個性的なキャラクターは世界中で愛され、映画やオリジナルドラマシリーズ、アニメーションシリーズなど『スター・ウォーズ』の銀河は広がり続けている。オリジナルドラマ『マンダロリアン』シリーズに登場する孤高の賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースを秘めたグローグーの新たな冒険を描く『スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日(金)に日米同時公開。

また、ライアン・ゴズリングが主演を務めるショーン・レヴィ監督作『スター・ウォーズ/スターファイター(原題)』が2027年5月28日(金)に全米公開が決定しているほか、現在の『スター・ウォーズ』のタイムラインにおいて、旧三部作の25,000年前に遡って“過去”を描く映画、“現在”を舞台に帝国残党と新共和国の間で激化する戦いを描く映画、そして『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け(エピソード9)』から15年後を舞台とした“未来”の物語を描く映画の3つの新作映画も控えている。

さらに、劇中の名台詞“May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)”にちなんで5月4日(May the 4th)に制定された世界中のファンが『スター・ウォーズ』文化を祝う「スター・ウォーズの日」は毎年世界中で大盛り上がりを見せており、今年4月に幕張メッセで開催されたSW最大の祭典「スター・ウォーズ セレブレーション ジャパン2025」には世界中から約10万人のファンが日本に大集結するなど、『スター・ウォーズ』の熱狂はまだまだ収まるところを知らない! そんな『スター・ウォーズ』の伝説が日本でも始まった6月24日をきっかけに、『スター・ウォーズ』が大好きな人もまだ見たことがない人も是非楽しんでいただきたい。各『スター・ウォーズ』シリーズ作品はディズニープラスにて配信中。(海外ドラマNAVI)

