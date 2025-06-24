ZEROBASEONE¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÖà½÷¤ÈÉ§À±¡Ù¤ÎºÇ½é¤ÎOST¡ØD-DAY¡Ù¤ò²Î¾§¡ª´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤´¶ÀÅÁ¤¨¤ë
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ZEROBASEONE¤¬tvN¤Î¿·¤·¤¤·î²Ð¥É¥é¥Þ¡ØÖà½÷¤ÈÉ§À±¡Ù¤ÎºÇ½é¤ÎOST¤ò²Î¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¡²è¤Î²¦»ÒÍÍ
ËÜÆü¡Ê6·î24Æü¡Ë¡¢¡ØÖà½÷¤ÈÉ§À±¡Ù¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½é¤ÎOST¤Ç¤¢¤ëZEROBASEONE¤Î¡ØD-DAY¡Ù¤òÀµ¼°¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÍ§¿Í¤Î´Ø·¸¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿¼¤Þ¤ë´¶¾ð¤Ëµ¤¤Å¤¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹ðÇò¤¹¤ëÆü¤ò¡ÖD-DAY¡×¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤´¶À¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²Î»ì¤È¥É¥é¥à¡¢¥Ù¡¼¥¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯´ðÈ×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¼ã¡¹¤·¤¤´¶À¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃå¼Â¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¿ZEROBASEONE¤Ï¡¢º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤â½ã¿è¤ÇÀ¶ÎÃ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»×¤¦Â¸Ê¬Êü¤Ä¡£
Æ±¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¤µ¤é¤ËÀ¸¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎË×Æþ´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤ë¤â¤Î¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÖà½÷¤ÈÉ§À±¡Ù¤Ï¡¢Æ±Ì¾¤Î¿Íµ¤¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢»à¤Ì±¿Ì¿¤ò»ý¤Ä¾¯Ç¯¤È¤³¤ì¤òËÉ¤´¤¦¤È¤¹¤ëMZÀ¤Âå¤ÎÖà½÷¤¬ÉÁ¤¯18ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¡È½éÎøµßºÑ¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤À¡£¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤Î½÷Í¥¥Á¥ç¡¦¥¤¥Ò¥ç¥ó¤ÈÇÐÍ¥¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥¦¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØÖà½÷¤ÈÉ§À±¡Ù¤Ï6·î23Æü¤Î½éÊüÁ÷¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËè½µ·î¡¢²ÐÍËÆü¤Î20»þ50Ê¬¤«¤é´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏPrime Video¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½é¤ÎOST¤Ç¤¢¤ëZEROBASEONE¤Î¡ØD-DAY¡Ù¤ÏËÜÆü18»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£