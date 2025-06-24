¥É¥é¥Þ¸ø³«¤ä10Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²èÉüµ¢¤ò¹µ¤¨¤¿¤Ê¤«¤Ç¡Ä¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È·èÊÌ
¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È·èÊÌ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡¢¡È¥¿¥ÆÀþ¡É¤¯¤Ã¤¤ê
6·î24Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êIEUM HASHTAG¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¡£ºÆ·ÀÌó¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¸ø¼°Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Ï2022Ç¯¤ÎIEUM HASHTAGÁÏÎ©Åö½é¤«¤é½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
IEUM HASHTAG¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÊ¸²½ÁÒ¸Ë¡×¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥ç¥óÂåÉ½¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¿·¶½¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤ÏÊ¸²½ÁÒ¸Ë»þÂå¤«¤é¥¥àÂåÉ½¤È¤Î´Ö¤Ë¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Ï1997Ç¯¤Ë»¨»ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤Î¿´¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¶È¤ËÄ©Àï¡£±Ç²è¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù¤Ç°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢½÷Í¥¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¡¢¥½¥ó¡¦¥Ø¥®¥ç¤ÈÊÂ¤Ó¡Ö¥Æ¥Ò¡¦¥Ø¥®¥ç¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈþ½÷¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¡¼¡É¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤âÃå¼Â¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¿¡£±Ç²è¡Ø10¿Í¤ÎÅ¥ËÀ¤¿¤Á¡Ù¡Ø¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¡Ø°Å»¦¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¡ØÀÄ¤¤³¤¤ÎÅÁÀâ¡Ù¤Ê¤É¡¢½Ð±éºî¤ò¼¡¡¹¤ËÀ®¸ù¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡§¥¢¥·¥ó¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ä¡ØÃÒ°Û»³¡ã¥Á¥ê¥µ¥ó¡ä¡Á·¯¤Ø¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¡Á¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡ØËÌ¶ËÀ±¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝÅª¤ÊÌ¾À¼¤ò»ý¤Ä³°¸ò´±¤Ç¤¢¤ê¸µ¹ñÏ¢Âç»È¤¬¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÆÃ¼ìÍ×°÷¤È¶¦¤ËµðÂç¤Ê»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤È¥«¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥©¥ó¤Î¶¦±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø·²ÂÎ¡ÊCOLONY¡Ë¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø°Å»¦¡Ù°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉüµ¢¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤È¤Î·èÊÌ¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1981Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£17ºÐ¤Î»þ¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÍ§¿Í¤Î»£±Æ¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÉ½»æ¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£1998Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤Î¿´¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Ë¼ç±é±Ç²è¡ØÎÄ´ñÅª¤ÊÈà½÷¡Ù¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î½éÎø¡×¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2014Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¤«¤éÍè¤¿¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¸¥¢Á´°è¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2012Ç¯4·î¤Ë¡¢ALPHA»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥Á¥§¡¦¥´¥ó²ñÄ¹¤Î¼¡ÃË¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯»á¤È·ëº§¡£2016Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡¢2018Ç¯1·î¤Ë¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£