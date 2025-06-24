Æü»º¼ÒÄ¹¤¬¶ÈÀÓ°²½¤òÄÄ¼Õ¡¢¼èÄùÌò¤Î¹â³ÛÊó½·¤Ê¤É¤Ë³ô¼ç¤ÎÉÔËþÊ®½Ð
Maki Shiraki
¡ÎÅìµþ¡¡£²£´Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Ï£²£´Æü¡¢Äê»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò²£ÉÍ»Ô¤ÎËÜ¼Ò¤Ç³«¤¤¤¿¡£¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¤ÏËÁÆ¬¡¢¶ÈÀÓ°²½¤ä¹©¾ìÊÄº¿¡¢¿Í°÷ºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÄ¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¶ÈÀÓ²óÉü¤ÏµÞÌ³¤À¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÆ·ú·×²è¤Ê¤É¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢³ô¼ç¤«¤é¤Ï¶ÈÀÓ°²½¤äÌµÇÛ¤Ê¤É¤ËÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¡¢ÅÜ¹æ¤âÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹â³Û¤Ê¼èÄùÌòÊó½·¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢£·¹©¾ì¤Îºï¸º·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¹©¾ìÌ¾¤ÏÌÀ¤«¤µ¤º¡¢¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹©¾ìÊÄº¿¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æü»º¤Ï£²£°£²£·Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°¤Î¼ÖÎ¾¹©¾ì¤ò¸½ºß¤Î£±£·¤«¤é£±£°¤Ë¸º¤é¤¹¤ÈÈ¯É½¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÄÉÉÍ¹©¾ì¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¤ÈÀ¸»º»Ò²ñ¼Ò¤ÎÆü»º¼ÖÂÎ¤Î¾ÅÆî¹©¾ì¡ÊÆ±¸©Ê¿ÄÍ»Ô¡Ë¤¬ÊÄº¿ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢²ñ¼ÒÄó°Æ¤Î£²µÄ°Æ¡¢³ô¼çÄó°Æ¤Î£µµÄ°Æ¤ò»ð¤ë¡£³ô¼çÄó°Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊª¸À¤¦³ô¼ç¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅê»ñ±¿ÍÑ²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ê£Ó£Ã¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¡Ë¤¬Æü»º¼ÖÂÎ¤ÎÈó¸ø³«²½¤È´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë¸þ¤±¤¿Äê´¾¤ÎÊÑ¹¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Áí²ñ±¿±Ä¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯³ô¼ç¤«¤éÁí²ñ³«ºÅ»þ¤Î¡ÖÀ§ÀµÌò¡×¿·Àß¤òµá¤á¤ë°Æ¤ä¡¢¼èÄùÌòÊó½·¤Î¸«Ä¾¤·¡¢£²£µÇ¯£³·î´ü¤Î´üËöÇÛÅö£±³ôÅö¤¿¤ê£²£°±ß¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë³Æ°Æ¤¬³ô¼çÄó°Æ¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¼èÄùÌò¤ÎÊó½·¸«Ä¾¤·¤òÄó°Æ¤·¤¿³ô¼ç¤Ï¡Ö¼èÄùÌò¤ÎÊó½·¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤ÎÏ¢Æ°À¤Î·çÇ¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¶ÈÀÓ¤È¤ÎÏ¢Æ°À¤¬¼å¤¯¡¢Êó½·³Û¤¬¤Û¤Ü¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄó°ÆÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼èÄùÌò¸õÊä¤ÎÌÚÂ¼¹¯¡¢±Ê°æÁÇÉ×¡¢°æ¸¶·Ä»Ò¤Î£³»á¤òÉÔºÆÇ¤¤È¤¹¤ë»Ý¤Î³ô¼çÄó°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Î¼èÄùÌòÁªÇ¤°Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÂÐÉ½ÌÀ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿µÄ°Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¼è¤ê°·¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£