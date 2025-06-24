20th Century¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê3¿Í¤ÇCM½Ð±é¡¡30Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡ÈÄã¶õÈô¹Ô¡É°Õ¼±¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈô¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦20th Century¡ÊºäËÜ¾»¹Ô¡¢Ä¹ÌîÇî¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ë¤¬¡¢25Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ÁýÌÓCP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ¥¦¥£¥Ã¥°CP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚCM¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë20th Century
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÈ±¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡Ê¥¹¥ô¥§¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ò·Ç¤²¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÆ´¤ì¤ò½¸¤á¤ë3¿Í¤òµ¯ÍÑ¡£
¡¡¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯3¿Í¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÈà¤é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆâÌÌ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«¿®¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â3¿Í¤ÇÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ïºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥º¥ì¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤«¤é´°àú¤ËÂ·¤Ã¤¿Æ°¤¤òÈäÏª¡£»£±ÆÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤¿¤é½Ö¤¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¡ÖÊÑ´é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ß¤¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢»£±Æ¸å¤Ë¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤ò³ÎÇ§¤·¤¿´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡Ê¥¹¥ô¥§¡Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤Ä¤¤¡¢´ë¶ÈÌ¾¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ä¹Ìî¤È°æ¥Î¸¶¤«¤é¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ß¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡30Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë3¿Í¤Ï¡¢µìÃÎ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤âºÆ²ñ¤·¡¢¡Ö¢þ¢þ¤µ¤ó¡¢¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤¤²ñÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎCM»£±Æ¤ÇºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê²»³Ú¤È±ÇÁü¤ò´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£²»³Ú¤È±ÇÁü¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¸«¤¿»þ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆó¤Ä¤¬´°Á´¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢CM¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÈ¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£20th Century¡ÊºäËÜ¾»¹Ô¤µ¤ó¡¢Ä¹ÌîÇî¤µ¤ó¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë3¿Í¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¡§3¿Í°ì½ï¤ÎCM¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3¿Í¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬ ¡Ö ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤ÎÃËÀ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËËÍ¤¿¤Á¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
ºäËÜ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤À¤«¤é¡¢»£±Æ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî¡§¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¥Î¸¶¡§»ý¤Á¤¦¤ëÁ´¤Æ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¥«¥é¥Ã¥«¥é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤ª»ý¤Á¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°æ¥Î¸¶¡§º£²ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤È¤«ÁýÌÓ¤È¤«¡¢ÃËÀ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢»£±Æ¤Î»þ¡ÖËÍ¤â¾ÍèÈ±¤ÎÇº¤ß¤¬½ÐÍè¤¿¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡§ËÍ¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤âÈ±¤ÎÌÓ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍð¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¡Öº£Æü¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
Ä¹Ìî¡§¤Ç¤â¡¢È±¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü°ìÆü¡¢¤¹¤´¤¯µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£È±¤ÎÌÓ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
ºäËÜ¡§¥¦¥£¥Ã¥°¤È¤«¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¤·¡£
Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¼«Ê¬Ëá¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤ì¤«¤é3¿Í¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½CM»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©CM¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°æ¥Î¸¶¡§Êâ¤¤¤Æ¤¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÏÍÙ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤í¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¤Ô¤Ã¤¿¤êÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî¡§º£²ó¤Ï¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¤è¤êÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£ÊÑ´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£
°æ¥Î¸¶¡§°ì¿Í¤À¤±ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäËÜ¡§¶Ê¤Î¥ê¥º¥à´¶¤â¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤À¤«¤é¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥Ã¥×¤Ã¤Ý¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî¡§¤½¤Î»þ¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¥Î¸¶¡§¥é¥Ã¥×¤Ã¤Ý¤¯¤ä¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤ª»ý¤Á¤Î¡Ö½Ñ¡×¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¹Ìî¡§¤è¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈ±·¿°ì½ï¤À¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡£
°æ¥Î¸¶¡§Ä¹Ìî¤¯¤ó¤Ï¤½¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢»¨»ï¤ÇÎòÂå¤ÎÄ¹Ìî¤¯¤ó¤òÊÂ¤Ù¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤é·ë¹½ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡§°Õ³°¤È¤Í¡£¤¿¤À¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ä¹Ìî¡§¤¢¤È¤Ï¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
°æ¥Î¸¶¡§¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Í¡£
Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¡£¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤ÏµîÇ¯¡¢½é¤á¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤òÀ÷¤á¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÀ÷¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤«¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Ê¡¢²¶¤À¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂç¿Í¤À¤·¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ºäËÜ¡§¤¢¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
°æ¥Î¸¶¡§Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²¶¤À¤±¤º¤Ã¤È¿¿¤Ã¹õ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ç¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤ï¤±¡£
ºäËÜ¡§¤½¤Î¥É¥¥É¥¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤½¤¦¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·Á¯¤À¤·¡¢ËèÄ«µ¯¤¤¿»þ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤À¡¢²¶À÷¤á¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡£
Ä¹Ìî¡§¤Û¤ó¤È¡¢È±¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ¡§¤Ç¤â¡¢¡ÖÀ÷¤á¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£¤»¤á¤Æ¡Ö¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤ÎÁýÌÓ¤ä¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢Ä«µ¯¤¤¿»þ¤ËËÍ¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤¦¤«¡¢²¶¡¢º£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¡×¤È¡£
Ä¹Ìî¡§¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎCM¥³¥Ô¡¼¤Ï¡È¼«Ê¬¤òËá¤¯¡Ö½Ñ¡Ê¥¹¥ô¥§¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡É¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÏÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤È¤Æ¤â¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬Ëá¤¤Î¡Ö½Ñ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºäËÜ¡§½Ñ¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¢þ¢þ¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¤â¤¦Ç¯¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÂÌÌÜ¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢½é¤á¤«¤éÄü¤á¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¡§²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£¤ÏÆ°²è¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤«¤é¡¢°ì²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ìî¡§ËÍ¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿©¤Ù¤ë»þ¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤ÏÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¡§ËÍ¤ÈºäËÜ¤¯¤ó¤¬¥«¥ÄÐ§¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤¤¤Ä¤âÄ¹Ìî¤¯¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤¦¥ê¥¹¤«¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºäËÜ¡§¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¹¤®¤Æ¤â¡¢¤ªÊ¢¤¬ÌÄ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§ËÍ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¾å¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¤¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤Ï³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Á°Æü¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡¢¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡£
ºäËÜ¡§Âç¿Í¤Î±óÂ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
°æ¥Î¸¶¡§»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£°ìÅÙÂç¿Í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
Ä¹Ìî¡§¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤â¤·¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤ó¤â²¿¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò
¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½5·î17Æü¤Ë49ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢40ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢50Âå¤ÎºäËÜ¤µ¤ó¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ë²¿¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ¥Î¸¶¡§ºäËÜ¤¯¤ó¤È5ºÐ¡¢Ä¹Ìî¤¯¤ó¤È4ºÐ°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹Ìî¡§49ºÐ¤«¤é50ºÐ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î5Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
°æ¥Î¸¶¡§ºäËÜ¤¯¤ó¤â¡©
ºäËÜ¡§Ä¶³Ú¤·¤¤¡ª
°æ¥Î¸¶¡§20Âå¤Î»þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÇÅö»þ¡¢50Âå¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¡Ö50Âå¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢²¶¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢2¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿È¶á¤Ê2¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¹Ìî¡§¼«Ê¬¤¬¤â¤¦¤¹¤°¤Ê¤ëÇ¯Îð¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤À¤È¡¢Áá¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ºäËÜ¡§30Âå¤Þ¤Ç¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Áö¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¡¢40ºÐ¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢Ðíâ×¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÎäÀÅ¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ä¹Ìî¡§»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¡§ËÍ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢·ë¹½»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ÏµÙ¤à¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦Á´Á³µÙ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤à¤³¤È¡£
°æ¥Î¸¶¡§µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢µÙ¤à¤³¤È¤â»Å»ö¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢2¿Í¤Î¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¡§¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡©
ºäËÜ¡§¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½³§¤µ¤ó¤Ï30Ç¯°Ê¾å°ì½ï¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¹Ìî¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§ËÍ¤Ï12ºÐ¤Î»þ¡¢2¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Åö»þ¡¢Ä¹Ìî¤¯¤ó¤Ï¹â¹»¼õ¸³¤¬¤É¤¦¤À¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÆâ¿½½ñ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆâ¿½½ñ¡¢Âç»ö¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Ø¡Á¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¸³¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¡¼¡¢Ä¹Ìî¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡×¤È¡£ºäËÜ¤¯¤ó¤Ï°ìÈÖÇ¯¾å¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ºäËÜ¡§Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤é¤«¤Î»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
Ä¹Ìî¡§¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¥Î¸¶¡§¥È¥Ë¥»¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬Äã¶õÈô¹Ô¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈÈô¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
ºäËÜ¡§¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Íî¤Á¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¹â¤µ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤³¤ì¤Ï¸å¤í¸þ¤¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤ÊÈô¤ÓÂ³¤±¤è¤¦¤¼¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èô¤Ö¹â¤µ¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤«¤é¸«¤¿¤é¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹â¤µ¤ÇÈô¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡ÚCM¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë20th Century
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÈ±¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°¸þ¤¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡Ê¥¹¥ô¥§¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ò·Ç¤²¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÆ´¤ì¤ò½¸¤á¤ë3¿Í¤òµ¯ÍÑ¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â3¿Í¤ÇÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ïºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥º¥ì¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¤Î¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¤«¤é´°àú¤ËÂ·¤Ã¤¿Æ°¤¤òÈäÏª¡£»£±ÆÁ°¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤¿¤é½Ö¤¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡×¡ÖÊÑ´é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ß¤¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢»£±Æ¸å¤Ë¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤ò³ÎÇ§¤·¤¿´ÆÆÄ¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡Ê¥¹¥ô¥§¡Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜ¤¬¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¡×¤È¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤Ä¤¤¡¢´ë¶ÈÌ¾¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Ä¹Ìî¤È°æ¥Î¸¶¤«¤é¡Ö¥À¥Ö¥ë¥ß¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢¸½¾ì¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡30Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë3¿Í¤Ï¡¢µìÃÎ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤âºÆ²ñ¤·¡¢¡Ö¢þ¢þ¤µ¤ó¡¢¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤¤²ñÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎCM»£±Æ¤ÇºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê²»³Ú¤È±ÇÁü¤ò´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£²»³Ú¤È±ÇÁü¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¸«¤¿»þ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÆó¤Ä¤¬´°Á´¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢CM¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÈ¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¡Ö¥¢¥Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£20th Century¡ÊºäËÜ¾»¹Ô¤µ¤ó¡¢Ä¹ÌîÇî¤µ¤ó¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë3¿Í¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¡§3¿Í°ì½ï¤ÎCM¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê3¿Í¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬ ¡Ö ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤ÎÃËÀ¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËËÍ¤¿¤Á¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
ºäËÜ¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤À¤«¤é¡¢»£±Æ¤Ç¤â¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî¡§¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¥Î¸¶¡§»ý¤Á¤¦¤ëÁ´¤Æ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¥«¥é¥Ã¥«¥é¤Ç¤¹¤±¤É¡¢CM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤ª»ý¤Á¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°æ¥Î¸¶¡§º£²ó¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¦¥£¥Ã¥°¤È¤«ÁýÌÓ¤È¤«¡¢ÃËÀ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢»£±Æ¤Î»þ¡ÖËÍ¤â¾ÍèÈ±¤ÎÇº¤ß¤¬½ÐÍè¤¿¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡§ËÍ¤Î¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤âÈ±¤ÎÌÓ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍð¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¡Öº£Æü¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
Ä¹Ìî¡§¤Ç¤â¡¢È±¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆü°ìÆü¡¢¤¹¤´¤¯µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£È±¤ÎÌÓ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
ºäËÜ¡§¥¦¥£¥Ã¥°¤È¤«¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤¹¤·¡£
Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¼«Ê¬Ëá¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤³¤ì¤«¤é3¿Í¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½CM»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©CM¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°æ¥Î¸¶¡§Êâ¤¤¤Æ¤¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ËÍ¤é¤ÏÍÙ¤ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤í¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤â¤Ô¤Ã¤¿¤êÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî¡§º£²ó¤Ï¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç»£¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¡¢¤è¤êÌÜÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¡£ÊÑ´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£
°æ¥Î¸¶¡§°ì¿Í¤À¤±ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥à¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäËÜ¡§¶Ê¤Î¥ê¥º¥à´¶¤â¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤À¤«¤é¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥Ã¥×¤Ã¤Ý¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹Ìî¡§¤½¤Î»þ¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤Æ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¥Î¸¶¡§¥é¥Ã¥×¤Ã¤Ý¤¯¤ä¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤ª»ý¤Á¤Î¡Ö½Ñ¡×¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¹Ìî¡§¤è¤¯³§¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤ÈÈ±·¿°ì½ï¤À¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡£
°æ¥Î¸¶¡§Ä¹Ìî¤¯¤ó¤Ï¤½¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢»¨»ï¤ÇÎòÂå¤ÎÄ¹Ìî¤¯¤ó¤òÊÂ¤Ù¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤é·ë¹½ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäËÜ¡§°Õ³°¤È¤Í¡£¤¿¤À¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Ä¹Ìî¡§¤¢¤È¤Ï¡¢¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
°æ¥Î¸¶¡§¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Í¡£
Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¡£¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤ÏµîÇ¯¡¢½é¤á¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤òÀ÷¤á¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÀ÷¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ó¤«¥É¥¥É¥¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤Ê¡¢²¶¤À¤Ã¤Æ¡×¡ÖÂç¿Í¤À¤·¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£
ºäËÜ¡§¤¢¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ËÍ¤é¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
°æ¥Î¸¶¡§Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²¶¤À¤±¤º¤Ã¤È¿¿¤Ã¹õ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ç¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤ï¤±¡£
ºäËÜ¡§¤½¤Î¥É¥¥É¥¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤½¤¦¡¢¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·Á¯¤À¤·¡¢ËèÄ«µ¯¤¤¿»þ¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤À¡¢²¶À÷¤á¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡£
Ä¹Ìî¡§¤Û¤ó¤È¡¢È±¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
ºäËÜ¡§¤Ç¤â¡¢¡ÖÀ÷¤á¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£¤»¤á¤Æ¡Ö¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤ÎÁýÌÓ¤ä¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢Ä«µ¯¤¤¿»þ¤ËËÍ¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤¦¤«¡¢²¶¡¢º£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¡×¤È¡£
Ä¹Ìî¡§¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎCM¥³¥Ô¡¼¤Ï¡È¼«Ê¬¤òËá¤¯¡Ö½Ñ¡Ê¥¹¥ô¥§¡Ë¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡É¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÏÆ±À¤Âå¤ÎÊý¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤È¤Æ¤â¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬Ëá¤¤Î¡Ö½Ñ¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºäËÜ¡§½Ñ¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¢þ¢þ¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¤â¤¦Ç¯¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÂÌÌÜ¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢½é¤á¤«¤éÄü¤á¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¡§²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£¤ÏÆ°²è¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤«¤é¡¢°ì²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ìî¡§ËÍ¤Ï¡¢¿©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÉáÃÊ¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿©¤Ù¤ë»þ¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤ÏÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤«¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¡§ËÍ¤ÈºäËÜ¤¯¤ó¤¬¥«¥ÄÐ§¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤¤¤Ä¤âÄ¹Ìî¤¯¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤¦¥ê¥¹¤«¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºäËÜ¡§¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¹¤®¤Æ¤â¡¢¤ªÊ¢¤¬ÌÄ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§ËÍ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¾å¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¤¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤Ï³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Á°Æü¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í½àÈ÷¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡¢¤¢¤ì¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡£
ºäËÜ¡§Âç¿Í¤Î±óÂ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
°æ¥Î¸¶¡§»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£°ìÅÙÂç¿Í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
Ä¹Ìî¡§¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤â¤·¼ã¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³§¤µ¤ó¤â²¿¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò
¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½5·î17Æü¤Ë49ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢40ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢50Âå¤ÎºäËÜ¤µ¤ó¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Ë²¿¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
°æ¥Î¸¶¡§ºäËÜ¤¯¤ó¤È5ºÐ¡¢Ä¹Ìî¤¯¤ó¤È4ºÐ°ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹Ìî¡§49ºÐ¤«¤é50ºÐ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤Î5Ç¯¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
°æ¥Î¸¶¡§ºäËÜ¤¯¤ó¤â¡©
ºäËÜ¡§Ä¶³Ú¤·¤¤¡ª
°æ¥Î¸¶¡§20Âå¤Î»þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÇÅö»þ¡¢50Âå¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¡Ö50Âå¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ã¤¢²¶¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢2¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿È¶á¤Ê2¿Í¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
Ä¹Ìî¡§¼«Ê¬¤¬¤â¤¦¤¹¤°¤Ê¤ëÇ¯Îð¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤À¤È¡¢Áá¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ºäËÜ¡§30Âå¤Þ¤Ç¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Áö¤êÂ³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¡¢40ºÐ¡¢50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢Ðíâ×¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÎäÀÅ¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ä¹Ìî¡§»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¡§ËÍ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÙ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢·ë¹½»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ÏµÙ¤à¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦Á´Á³µÙ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤ß¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤à¤³¤È¡£
°æ¥Î¸¶¡§µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢µÙ¤à¤³¤È¤â»Å»ö¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢2¿Í¤Î¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¡§¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡©
ºäËÜ¡§¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½³§¤µ¤ó¤Ï30Ç¯°Ê¾å°ì½ï¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¸¶Æ°ÎÏ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ä¹Ìî¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°æ¥Î¸¶¡§ËÍ¤Ï12ºÐ¤Î»þ¡¢2¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Åö»þ¡¢Ä¹Ìî¤¯¤ó¤Ï¹â¹»¼õ¸³¤¬¤É¤¦¤À¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÆâ¿½½ñ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆâ¿½½ñ¡¢Âç»ö¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Ø¡Á¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¸³¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¡¼¡¢Ä¹Ìî¤¯¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ä¤Ä¡×¤È¡£ºäËÜ¤¯¤ó¤Ï°ìÈÖÇ¯¾å¤Ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ºäËÜ¡§Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤é¤«¤Î»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥È¥Ë¥»¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
Ä¹Ìî¡§¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ã«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°æ¥Î¸¶¡§¥È¥Ë¥»¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬Äã¶õÈô¹Ô¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈÈô¤ÓÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
ºäËÜ¡§¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Íî¤Á¤Æ¤âÄË¤¯¤Ê¤¤¹â¤µ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤À¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°æ¥Î¸¶¡§¤³¤ì¤Ï¸å¤í¸þ¤¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤ÊÈô¤ÓÂ³¤±¤è¤¦¤¼¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èô¤Ö¹â¤µ¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤«¤é¸«¤¿¤é¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¹â¤µ¤ÇÈô¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤¿¤Á¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£