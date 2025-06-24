¥Ê¥Þ¥º¤ÎÆ¬³¸¹ü¤Î²½ÀÐ¡¡½é¸ø³«
»°½Å¸©°Ë²ìÃÏ°è¤Ê¤É¤ÇºÎ¼è¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê²½ÀÐ¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÊÌÅ¸¤¬¡¢°Ë²ì»Ô¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÀÄ»³»¾ðó¼Ë¡Ê¤¢¤ª¤ä¤Þ¤¦¤¿¤Î¤¤¤¨¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÈüÇÊ¸Ð¤Î¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÅÈüÇÊ¸ÐÁØ·²¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢°Ë²ì»ÔÉÕ¶á¤«¤éÈüÇÊ¸Ð¤Þ¤Ç¤ÎÃÏ°è¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿Ìó400ËüÇ¯Á°¤ÎÃÏÁØ¤«¤éÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿²½ÀÐ¤Ê¤É¡¢Ìó300ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¡¢2017Ç¯¤Ë°Ë²ì»Ô¿¿Å¥¤ÇËÌÅÄÌ¤µ¤ó¤¬ºÎ¼è¤·¤¿¥Ê¥Þ¥º¤ÎÆ¬³¸¹ü¤Î²½ÀÐ¤¬½é¤á¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ü¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤âµ®½Å¤Ç¡¢¸½ºß¤â¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤Ï7·î6Æü¤Þ¤Ç°Ë²ì»Ô¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÀÄ»³»¾ðó¼Ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£