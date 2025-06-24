¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Î¡È²ÆÈÇ¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£²Æ¤â³«ºÅ¡ª¿·Àß¤Î¤«¤É¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×(°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô)¤ÎÄ¶ÍÌ¾ºÅ»ö¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é ¡Á¥·¥ç¥³¥éÂç¹¥¤¡ª¡Á¡×¤Î²Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¡Ö³«Å¹25¼þÇ¯µÇ° 2025¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼ ¡Á²Æ¤Î¥¹¥¦¥£¡¼¥ÄÂç¹¥¤¡ª¡Á¡×¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ·èÄê¡ª´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯7·î25Æü(¶â)¡Á8·î3Æü(Æü)¤Î10Æü´Ö¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖSeiste¡×¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÖÇòÅí¤È¥«¥«¥ª¥Ñ¥ë¥×¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×
¢£º£Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÌ¾¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¤Ï¤½¤Î²Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆºòÇ¯²Æ¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤ä²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢²ñ¾ì¤Ç¡È¤Ç¤¤¿¤Æ¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¼Â±é¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯³«ºÅ»þ¤âÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ï6Æü´Ö¤Î³«ºÅ¤Ç6.3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤´Íè¾ì¤µ¤ì¡¢Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ø¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Ç¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ø¼Â±é¾¦ÉÊ¡Ù¤Ï¡¢ÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤È¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×(¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¹ÊóÃ´Åö¡¦µÈÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó)
2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖJuicy(¥¸¥å¡¼¥·¡¼)¡×¡£¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×¤¬³«Å¹25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â³«ºÅ´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â³ÈÂç¡£ºòÇ¯¤ò13¥Ö¥é¥ó¥É¾å²ó¤ëÁ´47¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âºòÇ¯¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢²ñ´ü¡¢Å¸³«ÌÌÀÑ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¡Øµ¬ÌÏÁ´ÌÌ³ÈÂç¡Ù¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡Ù¤À¤±¤ÇÇã¤¨¤ë¸ÂÄêÉÊ¤Î¿ô¤â¡¢ºòÇ¯¤ÎÌó3ÇÜ¤È¤Ê¤ë90¼ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤¿Í½ÌóÉ¬¿Ü¤ÎÂç¿Íµ¤¤«¤É¹Å¹¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¤«¤É¹¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ù(»öÁ°Í½ÌóÀ©)¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ËÌ¤½ÐÅ¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×(Æ±¡¦µÈÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó)
¢£¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×Ì¤½ÐÅ¹¡ªÃíÌÜ¤Î½éÅÐ¾ì¥Ö¥é¥ó¥É
º£²ó¤Î¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢ËÜ²ÈºÅ»ö¤Î¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Åì³¤ÃÏ¶è½éÅÐ¾ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤Ï»öÁ°¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£▶ Seiste(¥»¥¤¥¹¥È)
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¡ÖM.O.F(¹ñ²ÈºÇÍ¥½¨¿¦¿Í¾Ï)¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥é¥¨¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÆüËÜÅ¹ÊÞ¤Ç¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢2019Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À½²Û¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÂíÅçÀ¿»Î¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£2021Ç¯¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÏÎ©¤·¤¿¡£µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¤â¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ²Û»Ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢²Û»Ò¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ÏºÅ»ö½ÐÅ¹»þ¤Ê¤É¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¸¤Î¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼¤À¡£
¢£▶ EQUALLY(¥¤¥¯¥¢¥ê¡¼)
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÍ§Ç¼Þæ°ì¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥¯¥ì¡¼¥×²Û»Ò¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡Îò¤ò»ý¤Ä¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡Ö¥ë ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥¿¥«¥®¡×¤Ç½¤¹Ô¤·¡¢2021Ç¯¤ËÏ»ËÜÌÚ¤Î¥Ð¡¼¤ò´Ö¼Ú¤ê¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2024Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¥¯¥ì¡¼¥×¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¿·ºî¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¢£▶ ¥á¥¾¥ó¥¸¥Ö¥ì¡¼
¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂç²ñ¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥¹³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡¦¹¾¿¹¹¨Ç·¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥é¥ÎËüÇî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¡Ö¥á¥¾¥ó¥¸¥Ö¥ì¡¼¡×¤ò¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÈ¯¤Î¾Æ¤²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡ÖBAKE SHOP bien Bake¡×¤ä¡¢Å·Á³¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤¬¿Íµ¤¤Î¡ÖDRESS MITA MASAKI LAB¡×¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¤«¤É¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿·Àß
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¤Î¤«¤É¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ªÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÍÌ¾¤«¤É¹Å¹¡Öshizuku¡×¤¬ÄÌ´ü¤Ç½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¤«¤É¹Å¹¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½ÐÅ¹¡£¤«¤É¹¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡È¥´¡¼¥é¡¼¡É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª
2025Ç¯7·î25Æü(¶â)¡Á27Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢½µ3Æü±Ä¶È¤«¤Ä´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¸¸¤Î¤«¤É¹¥«¥Õ¥§¤ÈÌ¾¹â¤¤¡Öcocoo cafe¡×(ÂçºåÉÜÂçºå»Ô)¤¬½ÐÅ¹¡£Æ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤â1Æü1¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤ß¤Ç¡¢3Æü¤È¤â°ã¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£7·î25Æü(¶â)¤Ï¡ÖÉòÆº¤È´»µÌ¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¡×¡¢7·î26Æü(ÅÚ)¤Ï¡Ö¥ë¥Ð¡¼¥Ö¥Ñ¥¤¡×¡¢7·î27Æü(Æü)¤Ï¡Ö¥¹¥â¥â¥á¥ë¥Ð¡×(¤¹¤Ù¤Æ1ÇÕ 1980±ß)¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
7·î28Æü(·î)¡Á30Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡¢Ãë¤Ï¤«¤É¹ÀìÌçÅ¹¡¢Ìë¤Ï¾Ò²ðÀ©¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¡ÖÉ¹¾¢ ¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼¥ë¡×(ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô)¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤«¤É¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢7·î28Æü(·î)¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Çjuicy¡×¡¢7·î29Æü(²Ð)¤Ë¡Ö¥¢¥á¥Á¥§¤Çjuicy¡×¡¢7·î30Æü(¿å)¤Ë¡Ö¥³¡¼¥ó¤Çjuicy¡×(¤¹¤Ù¤Æ1ÇÕ 2200±ß)¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
7·î31Æü(ÌÚ)¡Á8·î1Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÉ¹¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥è¥ê¥É¥³¥í¥Ò¥è¥ê¡×(µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô)¤¬½ÐÅ¹¡£7·î31Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥È¥Þ¥È¡×¡¢8·î1Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡ÖµðÊö¥ß¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¡×(¤È¤â¤Ë1ÇÕ 1980±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¤È¤í¤±¤ëµæ¶Ë¤Î¸ýÍÏ¤±¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
8·î2Æü(ÅÚ)¡Á8·î3Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤Ä»Å¹¤¬²Æµ¨¸ÂÄê¤Ç½µ3Æü¡¢Ãë¤Î¤ß¤Ë³«¤¯¡Ö¤³¤ª¤ê²° bambu¡×(Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô)¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Ï½ÏÀ®¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥·¥í¥Ã¥×¤¬ÀäÉÊ¤À¡ªÎ¾Æü¤È¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÅí¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢8·î2Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥«¥ì¥â¥ó¥ß¥ë¥¯¡×¡¢8·î3Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡ÖÌµ²Ö²Ì¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥é¥Ã¥·¡¼¡×(¤¹¤Ù¤Æ1ÇÕ 1680±ß)¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤â¸«¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¡£½éÅÐ¾ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÂÄê¤ä¿·ºî¾¦ÉÊ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¿·Àß¤Î¤«¤É¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤ä¡È¥´¡¼¥é¡¼¡É¤â¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢²Æ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¹Â¾åÍ¼µ®
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖSeiste¡×¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡ÖÇòÅí¤È¥«¥«¥ª¥Ñ¥ë¥×¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×
ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÌ¾¹â¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¤Ï¤½¤Î²Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆºòÇ¯²Æ¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤ä²Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢²ñ¾ì¤Ç¡È¤Ç¤¤¿¤Æ¡É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¼Â±é¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôÈÎÇä¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯³«ºÅ»þ¤âÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤Ï6Æü´Ö¤Î³«ºÅ¤Ç6.3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬¤´Íè¾ì¤µ¤ì¡¢Í½ÁÛ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ø¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Ç¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ø¼Â±é¾¦ÉÊ¡Ù¤Ï¡¢ÂçÊÑÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤È¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×(¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä ¹ÊóÃ´Åö¡¦µÈÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó)
2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖJuicy(¥¸¥å¡¼¥·¡¼)¡×¡£¡Ö¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¡×¤¬³«Å¹25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â³«ºÅ´ü´Ö¤¬±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â³ÈÂç¡£ºòÇ¯¤ò13¥Ö¥é¥ó¥É¾å²ó¤ëÁ´47¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âºòÇ¯¤Î2ÇÜ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¯¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢²ñ´ü¡¢Å¸³«ÌÌÀÑ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¿ô¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¡Øµ¬ÌÏÁ´ÌÌ³ÈÂç¡Ù¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡Ù¤À¤±¤ÇÇã¤¨¤ë¸ÂÄêÉÊ¤Î¿ô¤â¡¢ºòÇ¯¤ÎÌó3ÇÜ¤È¤Ê¤ë90¼ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤á¤¿Í½ÌóÉ¬¿Ü¤ÎÂç¿Íµ¤¤«¤É¹Å¹¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ø¤«¤É¹¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ù(»öÁ°Í½ÌóÀ©)¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ËÌ¤½ÐÅ¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×(Æ±¡¦µÈÅÄ¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó)
¢£¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×Ì¤½ÐÅ¹¡ªÃíÌÜ¤Î½éÅÐ¾ì¥Ö¥é¥ó¥É
º£²ó¤Î¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¤Ë¤Ï¡¢ËÜ²ÈºÅ»ö¤Î¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Åì³¤ÃÏ¶è½éÅÐ¾ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤Ï»öÁ°¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¢£▶ Seiste(¥»¥¤¥¹¥È)
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¡ÖM.O.F(¹ñ²ÈºÇÍ¥½¨¿¦¿Í¾Ï)¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥é¥¨¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÎÆüËÜÅ¹ÊÞ¤Ç¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢2019Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À½²Û¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÂíÅçÀ¿»Î¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£2021Ç¯¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÏÎ©¤·¤¿¡£µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ¤â¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ²Û»Ò¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢²Û»Ò¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ÏºÅ»ö½ÐÅ¹»þ¤Ê¤É¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸¸¤Î¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼¤À¡£
¢£▶ EQUALLY(¥¤¥¯¥¢¥ê¡¼)
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÍ§Ç¼Þæ°ì¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¥¯¥ì¡¼¥×²Û»Ò¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡Îò¤ò»ý¤Ä¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¡Ö¥ë ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ¥¿¥«¥®¡×¤Ç½¤¹Ô¤·¡¢2021Ç¯¤ËÏ»ËÜÌÚ¤Î¥Ð¡¼¤ò´Ö¼Ú¤ê¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2024Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë¥¯¥ì¡¼¥×¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢3¼ïÎà¤Î¿·ºî¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¢£▶ ¥á¥¾¥ó¥¸¥Ö¥ì¡¼
¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÂç²ñ¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¥¢¥¤¥¹³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¡¦¹¾¿¹¹¨Ç·¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥é¥ÎËüÇî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£2017Ç¯¤Ë¡Ö¥á¥¾¥ó¥¸¥Ö¥ì¡¼¡×¤ò¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÈ¯¤Î¾Æ¤²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡ÖBAKE SHOP bien Bake¡×¤ä¡¢Å·Á³¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»È¤Ã¤¿¾Æ¤²Û»Ò¤¬¿Íµ¤¤Î¡ÖDRESS MITA MASAKI LAB¡×¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£Å¹ÊÞ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¤«¤É¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¿·Àß
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¶¿Íµ¤Å¹¤Î¤«¤É¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ªÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÍÌ¾¤«¤É¹Å¹¡Öshizuku¡×¤¬ÄÌ´ü¤Ç½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¤«¤É¹Å¹¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç½ÐÅ¹¡£¤«¤É¹¤Ë¤ÏÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡È¥´¡¼¥é¡¼¡É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª
2025Ç¯7·î25Æü(¶â)¡Á27Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢½µ3Æü±Ä¶È¤«¤Ä´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¸¸¤Î¤«¤É¹¥«¥Õ¥§¤ÈÌ¾¹â¤¤¡Öcocoo cafe¡×(ÂçºåÉÜÂçºå»Ô)¤¬½ÐÅ¹¡£Æ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¾ì¤Ç¤â1Æü1¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤ß¤Ç¡¢3Æü¤È¤â°ã¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£7·î25Æü(¶â)¤Ï¡ÖÉòÆº¤È´»µÌ¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¡×¡¢7·î26Æü(ÅÚ)¤Ï¡Ö¥ë¥Ð¡¼¥Ö¥Ñ¥¤¡×¡¢7·î27Æü(Æü)¤Ï¡Ö¥¹¥â¥â¥á¥ë¥Ð¡×(¤¹¤Ù¤Æ1ÇÕ 1980±ß)¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
7·î28Æü(·î)¡Á30Æü(¿å)¤Ë¤Ï¡¢Ãë¤Ï¤«¤É¹ÀìÌçÅ¹¡¢Ìë¤Ï¾Ò²ðÀ©¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤¹¤ë¡ÖÉ¹¾¢ ¥ë¡¦¥¯¥ì¡¼¥ë¡×(ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô)¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤¬ºî¤ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤«¤É¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢7·î28Æü(·î)¤Ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Çjuicy¡×¡¢7·î29Æü(²Ð)¤Ë¡Ö¥¢¥á¥Á¥§¤Çjuicy¡×¡¢7·î30Æü(¿å)¤Ë¡Ö¥³¡¼¥ó¤Çjuicy¡×(¤¹¤Ù¤Æ1ÇÕ 2200±ß)¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
7·î31Æü(ÌÚ)¡Á8·î1Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÉ¹¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥è¥ê¥É¥³¥í¥Ò¥è¥ê¡×(µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô)¤¬½ÐÅ¹¡£7·î31Æü(ÌÚ)¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥È¥Þ¥È¡×¡¢8·î1Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡ÖµðÊö¥ß¥ó¥È¥ß¥ë¥¯¡×(¤È¤â¤Ë1ÇÕ 1980±ß)¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë¤È¤í¤±¤ëµæ¶Ë¤Î¸ýÍÏ¤±¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
8·î2Æü(ÅÚ)¡Á8·î3Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤Ä»Å¹¤¬²Æµ¨¸ÂÄê¤Ç½µ3Æü¡¢Ãë¤Î¤ß¤Ë³«¤¯¡Ö¤³¤ª¤ê²° bambu¡×(Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô)¤¬ÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¤Ï½ÏÀ®¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥·¥í¥Ã¥×¤¬ÀäÉÊ¤À¡ªÎ¾Æü¤È¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡ÖÅí¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢8·î2Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥«¥ì¥â¥ó¥ß¥ë¥¯¡×¡¢8·î3Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡ÖÌµ²Ö²Ì¤Ï¤Á¤ß¤Ä¥é¥Ã¥·¡¼¡×(¤¹¤Ù¤Æ1ÇÕ 1680±ß)¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤â¸«¤É¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥¬¥È¡¼¡×¡£½éÅÐ¾ì¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÂÄê¤ä¿·ºî¾¦ÉÊ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¿·Àß¤Î¤«¤É¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª¡Ö¥¢¥à¡¼¥ë¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤ä¡È¥´¡¼¥é¡¼¡É¤â¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢²Æ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¹Â¾åÍ¼µ®
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£