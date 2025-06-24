Ä¶ÆÃµÞ¤¬¡ÈÄ²ÆÃµÞ¡É¤Ë¡ª¥ß¥Ä¥«¥ó¡ÈFibee¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇMV¸ø³«¤ò¤«¤±¤¿´ë²è¤ËÄ©Àï
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£8,888¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¡ÖÁö¤ì!!!!Ä¶ÆÃµÞ(Re-ver.)¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMV¸ø³«¤Ø¡ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¸ø³«
Ä¶ÆÃµÞ¤È¥ß¥Ä¥«¥ó¡ÈFibee¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Óー¡Ë¡É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öµ¤·Ú¤Ë¼ê·Ú¤Ë¡¢È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢Á±¶Ì¶Ý¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«Ãæ¤Î¥ß¥Ä¥«¥ó¡ÈFibee¡É¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈFibee¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÈFibees¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Óー¥º¡Ë¡É¤òµ¼¿Í²½¤·¤¿»Ñ¤Î¡ÈÄ²ÆÃµÞ¡É¤¬¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÄ²Æâ´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¡ÈÄ²ÆÃµÞ¡É¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¡ÖÄ²ÆÃµÞ¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç°ìÂç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª8,888¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMV¸ø³«¤Ø
¡ÈFibee¡É¤ÈÄ¶ÆÃµÞ²þ¤á¡ÈÄ²ÆÃµÞ¡É¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤È³Ú¤·¤µ¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤½¤³¤Ç¡¢Fibee¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@fibee_mizkan¡Ë¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¤¬8,888¥ê¥Ý¥¹¥È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¿Íµ¤³Ú¶Ê¡ÖÁö¤ì!!!!Ä¶ÆÃµÞ(Re-ver.)¡×¤ÎFibeeÆÃÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡ÖÁö¤ì!!!!Ä²ÆÃµÞ¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¤Ï¡Ö8¹æ¼Ö¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ËèÇ¯8·î8Æü¤Ë¤Ï¡Ö8¹æ¼Ö¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÃÄ·ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥´ー¥ë¤È¤·¤ÆÃ£À®¥ê¥Ý¥¹¥È¿ô¤ò¡Ö8,888¡×¤Ë·èÄê¡£MVÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÄ²ÆÃµÞ¡É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÎÆâ¤Ç¡ÈFibee¡É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¥Ñ¥ïー¤òÆÀ¤ÆÃçÎÉ¤¯Áö¤ê½Ð¤¹ÍÍ»Ò¤ò±é¤¸¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë»Ñ¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
Æ±»þ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ÎÅÐ¾ì¤â·èÄê¡£¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈFibee¡É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÖFibee ¾¦ÉÊµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¡×¤òÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¡ÈÄ²ÆÃµÞ¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë·ò¹¯¤ò³Ú¤·¤¯°Õ¼±¤Ç¤¤ë¤¢¤é¤¿¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°ú¤Â³¤Å¸³«Í½Äê¤À¡£
¢£¡ÖÄ²ÆÃµÞ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¥»¥ì¥¯¥È¾¦ÉÊ¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥ÉÉÕ¤¡ÖFibee ¤´¾è¼Ö BOX¡×Á´9¼ï¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¡ª
ËÜ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー9¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎFibee¾¦ÉÊ¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖFibee ¤´¾è¼Ö BOX¡×¤ò¡¢¥ß¥Ä¥«¥ó¸ø¼°ÄÌÈÎ¤Ë¤Æ6·î24Æü11»ú¤«¤é9·î19Æü12»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡ÖFibee ¤´¾è¼Ö BOX¡×¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ Fibee ¾¦ÉÊ¤ÎÂ¾¡¢ÅÅ¼Ö¤Î¼ÖÎ¾¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡¢Ä¾É®¤Î¸ÂÄê¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¡Ö·¯¤Î¸µ¤Þ¤Ç Fibee ¾è¤»¤Æ¤¯¤Í¥«ー¥É¡×ÉÕ¤¡£¤³¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¥«ー¥É¤Ï¡¢Á´9¼ï¤ò½¸¤á¤ë¤ÈÏ¢·ë¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í·¤Ó¿´°î¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡ÈÄ²ÆÃµÞ¡É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡ÖFibee ¤´¾è¼Ö BOX¡×¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.mizkan.co.jp/fibee/bullettrain/selectbox
Ä¶ÆÃµÞ OFFICIAL SITE
https://bullettrain.jp