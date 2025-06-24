µþÅÔ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç³¤³°¤«¤éÍèÆü¤·¤¿ÃË»Ò¤¿¤Á¤ËÇúÇä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°Õ³°¤Ê¤ªÅÚ»º¡×¤È¤Ï¡©
¥É¥é¥Þ¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤ÎÀ¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¤¿¤Á¤Î¡È¥µ¥à¥é¥¤Ç®¡É¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤òË¬¤ì¤ëÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¥µ¥à¥é¥¤¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤À¡£Èà¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÄÌÌõ°ÆÆâ»Î¡¡Ìð¿á¹É»Ò¡Ë
¶õÁ°¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¡¼¥à¡ª
µþÅÔ¤ÇÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤ë¡Ö°Õ³°¤Ê¤ªÅÚ»º¡×¤È¤Ï¡©
¡¡±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤¬¸å²¡¤·¤È¤Ê¤êÆüËÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢¾ï¤Ë°ìÄê¿ô¤Î³ä¹ç¤ÇÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÀÎÁ°¤Ê¤é¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡Ù¤ä¡¢2013Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡§SAMURAI¡Ù¤Ê¤É¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢Æ±¤¸¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ç°µÅÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¸Ø¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬¤³¤³1Ç¯¤Ç¥¢¥Æ¥ó¥É¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î8³ä°Ê¾å¤¬Æ±¥É¥é¥Þ¤Î»ëÄ°¼Ô¡£Éð»Î¤ËÂÐ¤¹¤ë³¤³°Àª¤«¤é¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¤Ï¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¯¥é¥Ù¥ë¤Î¾®Àâ¡Ø¾·³¡Ù¡Ê1975¡Ë¤Î2ÅÙÌÜ¤Î±ÇÁü²½ºîÉÊ¡£ºòÇ¯2·î¤Î¸ø³«°ÊÍè¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ä¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤äÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÇÐÍ¥¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ì¤»ëÄ°¤ÎÊý¤Ç¤â¤´Â¸¤¸¤Î¤Ï¤º¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥â¥ä¥Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤¬»Ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¥²¥¹¥È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¾å¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â¾·³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ª½ñ¤¬»ý¤Ä°ÕÌ£¤ä¡¢Èà¤é¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë