¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô9¡ÛÃíÌÜÍá¤Ó¤¿¹Ã»Ò±à¤Î½é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖµÕ»»¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ëÎÏ¡×
¡¡¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£¹¡Ë¡Û¿·£³Ç¯À¸¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿£±£¹£¸£°Ç¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡£»ä¤Ï¶å½£¤Î²øÊª¡Ö¥Æ¥ë¥·¡¼¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤Ç½é¤á¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹â¹»µå»ù¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤òÆ§¤à¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬Í£°ì¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢º£¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£±²óÀï¤ÇÅìÅìµþÂåÉ½¤ÎÆó¾¾³Ø¼Ë¤Ë£³¡½£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£²²óÀï¤ÇÊ¼¸ËÂåÉ½¤ÎÆôºêËÌ¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔÂà¡£Ã»¤¹¤®¤ëÀ»ÃÏ¤Ç¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ï¸å¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ëµå»ù¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿¹âÃÎ¾¦¤ÎÃæÀ¾À¶µ¯¤Ï³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥ê¥Ã¥«¡¼¤ò·Ð¤Æºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ç¤¹¡£ºå¿À¤Ç¤Ï°úÂà¸å¤ËÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡½àÍ¥¾¡¤·¤¿Äëµþ¤Î£²Ç¯À¸¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ï¸å¤ËËÜÅÄµ»¸¦¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢£¸£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿°ËÅì¾¼¸÷¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½©ÅÄ¾¦¤Î¹â»³°êÉ×¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤äÊ¼¸Ë¡¦ÂìÀî¤ÎÀÐËÜµ®¾¼¡Ê¶áÅ´¡Ë¤é³ÆµåÃÄ¤Î¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¤´¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤â¤Ã¤È¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤¤ä¡¢Îý½¬¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢´Å¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÕ»»¤·¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥ó¥Ð¥Ä¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¿äÁ¦ÏÈ¤Ç½Õ¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÊÌÉÜ¾¦¤Ë£´¡½£°¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¶å½£³Ø±¡¤òÁê¼ê¤Ë£³¡½£°¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿·è¾¡¤ÏÈ¬Âå¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£¸¡½£°¤Î´°Éõ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶å½£Âç²ñ¤Ï²Æì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¾¡Àï¤ÎÅöÆü¡¢½é²ó¤ËÌøÀî¤¬£±ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë±«Å·¤Î¤¿¤á¥Î¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡·ë¶É¡¢ÆüÄø¾Ã²½¤¬¤Ç¤¤ºÊ¡²¬¸©¤Ç»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î·è¾¡Àï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï£´ÈÖ¡¦Åê¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·£´ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï£µ°ÂÂÇ´°Éõ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»î¹ç¡¢·è¾¡¤ÇÅê¤²¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï½©»³¹¬ÆóÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£À¾Éð¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·£²£±£µ£·°ÂÂÇ¡¢£´£³£·ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£³£±£²ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¢¤Î½©»³¤Ç¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤â·Ð¸³¤·ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î½©»³¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø´õË¾¤òÉ½ÌÀ¤·£¸£°Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï£±£²µåÃÄ¤¬»ØÌ¾²óÈò¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¸å¤Ëµð¿Í¡¢ºåµÞ¡¢¹Åç¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÀ¾Éð¤¬À©¤·¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÌî¼ê¤È¤·¤Æ°ìËÜÄà¤ê¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤Î¤Î¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¤Î¤Á¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¸å¡¢½©»³¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Æ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬»î¹ç¤Ç¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¹ç¤Ç¥×¥í¤Î°ì·³Åê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¼«ºß¤Ë°·¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÌµÍý¤Ç¤·¤¿¤Í¡££³£´¡¦£µ¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó£¸£·¡¦£¶¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÎÄ¹¤¯¤Æ½Å¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤ò·Ú¡¹¤ÈÁà¤Ã¤ÆÂÇ¤Ä¤ó¤À¤«¤é¡¢½©»³¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤ÂÇ¼Ô¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£