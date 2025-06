ºÂÀÊ¤Î²¼¤Ë²ÙÊª¤ò¼ýÇ¼¡ªÁï¸¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ö¤¢¤·¤â¤È¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤­¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡×

聡研プランニングはあしもとネット付きクッションを、ユーザーからの声を活かして、より便利に、より使いやすくリニューアルします。

聡研プランニング「あしもとネット付きクッション」

発売日:2025年9月より順次

・あしもとネット付きクッションとは

座席の下に荷物を収納できる仕様の収納セット付きシートクッションです。

スポーツ観戦やライブ鑑賞、セミナーなど荷物の置き場に困るシーンに最適なクッションです。

リニューアルPOINT(1)

クッション裏面に滑り止めをつけ、荷物を入れてもずれにくくなりました。

リニューアルPOINT(2)

収納ネットの収納口にゴムがついて、荷物が入れやすくなりました。

リニューアルPOINT(3)

収納ネットにギャザーをつけて、大きい荷物も収納しやすくなりました。

