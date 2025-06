ロッテリアが期間限定の「夏バーガーフェア」を開催。

ツンとにんにくがきいた「にんにく牛カルビバーガー」と、さっぱり日向夏がポイントの「日向夏タルタルチキンバーガー」などが登場します!

ロッテリア「夏バーガーフェア」

期間:2025年7月1日(火)〜7月下旬まで販売予定(なくなり次第終了)

販売店舗:一部店舗を除く224店舗で販売予定(2025年6月23日時点)

ハンバーガーショップ「ロッテリア」が、夏本番を迎える時期に合わせて、ニンニクや日向夏を使用した「夏バーガーフェア」を開催。

「にんにく牛カルビバーガー」「日向夏タルタルチキンバーガー」「牛カルビバーガー」の3種が、期間限定で販売されます!

「にんにく牛カルビバーガー」は、ニンニクがきいた特製カルビソースやホクホクの揚げニンニク、シャキシャキ食感のニンニクの芽を使用。

どこを食べてもガツンとしたニンニクの旨みが味わえる、スタミナ満点の一品です。

「日向夏タルタルチキンバーガー」は、味付けやトッピングに日向夏を使い、食べた瞬間に爽やかな風味が口いっぱいに広がるおいしさ☆

暑い季節もさっぱり食べられる味わいです。

「牛カルビバーガー」は、牛カルビ肉の旨みをシンプルに味わえるメニュー。

暑い季節にうれしい、ガツンとしたニンニク系と爽やかな柑橘系の新メニューが登場します!

にんにく牛カルビバーガー

価格:590円(税込)

ハンバーグパティに、ニンニクをきかせた特製カルビソース味の牛カルビ肉を組み合せた「にんにく牛カルビバーガー」

ホクホクに揚げたニンニクや、シャキシャキ食感のニンニクの芽をたっぷりトッピングした、スタミナ満点の一品です。

特製旨辛ソースやレタスやマヨネーズなど一緒に、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んでいます☆

どこを食べてもガツンと来る、ニンニクの旨みが食欲を刺激する味わいです!

日向夏タルタルチキンバーガー

価格:540円(税込)

特製ソースに、日向夏の果汁を使用している「日向夏タルタルチキンバーガー」

チキンは醤油ベースのタレに漬け込み、店内で1枚ずつ衣付けして揚げてから、特製ソースを絡めています。

チキンと共に、特製タルタルソースやシロップ漬けにした日向夏のピールなどを、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ爽やかな味わいです☆

牛カルビバーガー

価格:550円(税込)

ニンニクがきいた特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉を、ハンバーグパティとともに挟んだ「牛カルビバーガー」も登場。

レタスなどとともに、ふんわりもっちり食感のバンズで挟んだバーガーは、ニンニクの風味と牛カルビ肉の相性が絶妙です!

ガツンとニンニクとさっぱり日向夏、暑い季節にぴったりな2つの味わいが登場。

ロッテリアの「夏バーガーフェア」は、2025年7月1日より期間限定で開催です!

