¡Ú¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡Û¡ÈÉ÷Ï¤ÌäÂê¡É¤òÊÛ¸î»Î¤¬Å°Äì²òÀâ¡Ö¼ê½Ñ¤Ê¤·¤ÇÀÊÌÊÑ¹¹¡×È½·è¤«¤éÌó1Ç¯¤â¡Ö¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼ê½Ñ¤Ê¤·¤ÇÀÊÌÊÑ¹¹¡×¤òÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÇ§¤á¤¿¹Åç¹âºÛÈ½·è¤«¤éÌó1Ç¯¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÃç²¬¤·¤å¤óÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀÊÌ¤È¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤¬É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¿Í¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤ë¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Àµ¤·¤¤¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶·âÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÎã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀÊÌ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÀ¸¿£µ¡Ç½¤ò¤Ê¤¯¤¹¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¡×¤Ï°ã·û
ÊóÆ»¶É¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÈÉ¡¡ÇòÀîÂç²ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§
2023Ç¯10·î¡¢ºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀÊÌ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀ¸¿£µ¡Ç½¤ò¤Ê¤¯¤¹¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëË¡Î§¤ÎÍ×·ï¤Ï·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãç²¬¤·¤å¤óÊÛ¸î»Î¡§
¤½¤ì¤Þ¤Ç¼ê½ÑÍ×·ï¤¬2¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÀ¸¿£Á£¤ò½üµî¤¹¤ëÍ×·ï¡×¤È¡¢¡ÖÀ´ï¤Î³°´Ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÍ×·ï¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÀ¸¿£Á£¤ò½üµî¤¹¤ëÍ×·ï¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ê½ÑÍ×·ï¤ÎÈ¾Ê¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»ä¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÀî¡§ÀÆ±°ìÀ¾ã³²ÆÃÎãË¡¤Ç¡¢ÀÊÌ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤Í×·ï¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë 18ºÐ°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë
¡Ê2¡Ë ¸½ºß·ëº§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡Ê3¡Ë Ì¤À®Ç¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤
¡Ê4¡Ë À¸¿£Á£¤äÀ¸¿£µ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤
¡Ê5¡Ë ÊÑ¹¹¤¹¤ëÀÊÌ¤ÎÀ´ï¤Ë¶á¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ò¤â¤Ä¡Ê³°´ÑÍ×·ï¡Ë
¤½¤Î¤¦¤Á¡Ê4¡Ë¡Ê5¡Ë¤Î2¤Ä¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼ê½ÑÍ×·ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¤Ä¤Ïº£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿À¸¿£µ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í×·ï¡£¤â¤¦£±¤Ä¤¬¡¢¡Ö³°´ÑÍ×·ï¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ëÀÊÌ¤ÎÀ´ï¤Ë¶á¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼ê½Ñ¤Ê¤·¤Ç¤ÎÀÊÌÊÑ¹¹¡×¤òÇ§¤á¤¿2024Ç¯¹Åç¹âºÛÈ½·è
ÇòÀî¡§³°´ÑÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ãç²¬¡§º¹¤·Ìá¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤·¤Æº¹¤·Ìá¤µ¤ì¤¿¹Åç¹âºÛ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â³°´Ñ¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÊÌÊÑ¹¹¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤¹¡£
ÇòÀî¡§ ¡È¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÃËÀ¤¬½÷À¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×È½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ãç²¬¡§¤½¤â¤½¤âº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀÊÌ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡áÉ¬¤º¤·¤âÊÑ¹¹¸å¤ÎÀÊÌ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ÍÀÒ¤ÎÀÊÌ¤È¿ÈÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤Ã¤Æ¡¢º£¸½ºß¡¢É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÄø¤ÎºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤¬É¬¤º¤·¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âË¡Î§¾å¤ÎÀÊÌ¤¬ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀÊÌ¤È¿ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀÊÌ¤Ã¤Æ²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¸øÅª¤Ê¾ÚÌÀ¤È¤«¤ËºÜ¤ë¡ÖÃË¡×¤È¤«¡Ö½÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¤Ç¿ÈÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤Ã¤ÆÍç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£Íç¤Ë¤Ê¤ë¾ì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸ÍÀÒ¥¤¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÉ÷Ï¤ÌäÂê¡É¤Î¥«¥®¡ÖË¡Î§¾å¤ÎÀÊÌ¡×¤È¡Ö¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤ÎÀÊÌ¡×
ÇòÀî¡§¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë¡Î§¾å¤ÎÀÊÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¼Ò²ñÀ¸³èÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎË¡Î§¾å¤ÎÀÊÌ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
Ãç²¬¡§Îã¤¨¤ÐÅµ·¿Îã¤¬¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤ó¤Ã¤ÆÍç¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎÂè»°¼Ô¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¡£
½÷ÀÍÑ¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤ËÃËÀ¤Î¿ÈÂÎ¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢ÅöÁ³¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èº®Íð¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¸üÏ«¾Ê¤ÎÄÌÃÎ¤Ç¤â¡¢¸ø½°Íá¾ì¤È¤«¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Íç¤Ë¤Ê¤ë¾ì¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÄÌÃÎ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£
·ºË¡¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿¯Æþºá¤È¤¤¤¦ºáÌ¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¤Î´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ãË¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇòÀî¡§¤Ä¤Þ¤ê¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤ó¤¬·úÂ¤Êª¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë°ãË¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£
Ãç²¬¡§´ÉÍý¼Ô¤¬¡Ö¤³¤Î¾ì¤Ï¤À¤ìÍÑ¤Î¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î´ÉÍý¤Ë°ãÈ¿¤·¤ÆÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢·úÂ¤Êª¿¯Æþºá¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¸ÍÀÒ¾åÃËÀ¤Ç¤â¡ÈÀ¸Íý¡É¤¬¤¢¤ë¡Ä¤½¤Î¤È¤À¸ÍýµÙ²Ë¤Ï¡©
ÇòÀî¡§¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÅö»ö¼Ô¤ÎÊý¤ò¤á¤°¤ë¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤«´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²ÝÂê¤òº£¸å²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ãç²¬¡§¤³¤ì¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¸ÍÀÒ¾å¤ÎÀÊÌ¤È¿ÈÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤«¤¤Î¥¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëË¡Î§¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡£
ÇòÀî¡§¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤Ï¸ÍÀÒ¤ÎÀÊÌ¤È¿ÈÂÎ¤ÎÀÊÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ëÁ°Äó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊË¡Î§¤ä¥ë¡¼¥ë¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÆ±°ìÀ¾ã³²ÆÃÎãË¡¤ÇÀÊÌÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿Êý¡¹¤¬ÀÊÌÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¸åÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÀ°È÷¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ãç²¬¡§Îã¤¨¤Ð¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢½÷À¤Î½¾¶È°÷¤ÎÀ¸ÍýµÙ²Ë¤ÎÄê¤á¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤µ¤Ã¤¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸¿£Á£¤¬½üµî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢½÷À¤«¤éÃËÀ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤Þ¤ê¸ÍÀÒ¾å¤ÎÃËÀ¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤â»ä¤ÏÀ¸Íý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ï«´ðË¡¾å¤Ï½÷À¤ÏÀ¸ÍýµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¸å¤ÏÃËÀ¤Ç¤âÀ¸ÍýµÙ²Ë¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö½÷À¡×¤«¡ÖÃËÀ¡×¤«¤È¤¤¤¦µºÜ¤ò¾¯¤·½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬¡¢É÷Ï¤¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¡¢É÷Ï¤¤¬¡×¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
ÇòÀî¡§¸ÄÊÌ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¤¯¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼þ°Ï¤ÎÊý¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éËà»¤¤È¤«¾×ÆÍ¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Î²ÝÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ãç²¬¡§2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£º£ÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÒ°ìÊý¤Ç¤Ï¼ê½ÑÍ×·ï¤ò¤Ê¤¯¤»¤È¡£
ÇòÀî¡§°ã·û¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Î¼ê½ÑÍ×·ï¤Ç¤¢¤ë³°´ÑÍ×·ï¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡£
Ãç²¬¡§¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¤â¤¦ÊÒ°ìÊý¤Ç¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬¡¢É÷Ï¤¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤¬¡¢É÷Ï¤¤¬¡×¡£
¤Á¤ã¤ó¤È¤«¤ß¹ç¤Ã¤¿µÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬¿½¤·¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤ÇÊ¬¤±¤ë¾ì¤À¤È¤«¡¢¿ÈÂÎÅªÆÃÄ§¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÀ¸Íý¸½¾Ý¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¼ÂÌ³Åª¤ÊµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÀî¡§¼ê½Ñ¤Ê¤·¤Ç¤ÎÀÊÌÊÑ¹¹¤ò³ä¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ê¤¯¹¤¯Ç§¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤È¡¢¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤Î¸ÍÀÒ¤ÎÀÊÌ¤ÇÊ¬¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÎÎ¾¶ËÃ¼¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÂÐÏÃ¤¹¤é¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ãç²¬¤µ¤ó¤¬¸«¤ë¸½¾õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Ãç²¬¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤Ã¤Á¤â¤Í¡¢»ä¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Í×·ï¤À¤±¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î±¿ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ë¡Î§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å½¤Àµ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊË¡Î§¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
Â¾Êý¤ÇÉ÷Ï¤¤ÎÌäÂê¤Ð¤Ã¤«¤ê¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤È¤«¥Ø¥¤¥È¤ò¤¢¤ª¤ë¡¢¤³¤ì¤â¤ª¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é»ä¤ß¤¿¤¤¤ÊË¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤È¤«¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢¼ÂÌ³²È¤¬ÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹çÍýÅª¤Ê½¤Àµ¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤è¤¯µÄÏÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¬º£É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãç²¬ÊÛ¸î»Î¤¬¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È
Ãç²¬¡§¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦1¤Ä¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¼«¿È¤â¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¸¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ï¤½¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ëº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤ÀÂ¾Êý¤Ç¤Ç¤¹¤Í¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åö»ö¼Ô¼«¿È¡¢º£¼«Ê¬¤¬º£¤³¤Î¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÇòÀî¤µ¤ó¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Öº£Æü¤«¤é»ä¤Ï½÷¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó½÷¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÇòÀî¡§¤«¤Ê¤ê¤ÎËà»¤¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ãç²¬¡§¤½¤ì¤Ç½÷Åò¤È¤«½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤·¤Æ¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸¤âºî¤êÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñÀ¸³è¼ÂÂÖ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¼«Ê¬¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¤É¤¦¸«¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸«¸í¤Ã¤Æ¡¢¼þ°Ï¤Î´¶³Ð¤È¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿»þ¤Ë°ìÈÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼ËÜ¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÇòÀî¡§Ãç²¬¤µ¤ó¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ç¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤é¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤È¤·¤Æ¤ä¤ä¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ãç²¬¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËÍ¤Ê¤ê¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¤È¡¢À¸³è¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÀÊÌ¤È¤·¤Æ¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤Þ¤ºÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÊÌ¤Î¤ß¤¬Æþ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÂÈô¤Ó¤Ë¤Ï³ð¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏÀ¸³è¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¤ÎË¾¤àÀÊÌ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò1¸Ä¤º¤ÄÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¢£Talk Gender¡Á¤â¤Ã¤ÈÏÃ¤½¤¦¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤³¤È¡Á
Æü¥Æ¥ìÊóÆ»¶É¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÈÉ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ëµ¼Ô¤ä¥²¥¹¥È¤È¤¢¤ì¤³¤ìÏÃ¤¹Podcast¥×¥í¥°¥é¥à¡£MC¤Ï¡¢ÊóÆ»°ì¶Ú35Ç¯°Ê¾å¡¢»Ò°é¤Æ¤ä·ò¹¯¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÄíÌî¤á¤°¤ß²òÀâ°Ñ°÷¤È¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¤änews zero¤òÃ´Åö¤·¡¢¥²¥¤¤ò¸øÉ½¤·¤ÆÆ¯¤¯ÇòÀîÂç²ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡£ ¡ÈÏÃ¤¹¡É¤Ï¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤ÊÌ¤Íè¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÎØ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#talkgender
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
Êè,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²£ÉÍ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ËÅì»Ô,
¥Í¥¸,
»ûÅÄ²°