¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¶¨µÄ¤á¤°¤ê ÀÖÂôÂç¿Ã¤¬26Æü¤«¤éË¬ÊÆ¤Ø
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤È¤Î7²óÌÜ¤Î¶¨µÄ¤Î¤¿¤á¡¢6·î26Æü¤«¤éºÆ¤ÓË¬ÊÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶¨µÄ¤Î¤¿¤áË¬ÊÆ¤¹¤ëÀÖÂôÂç¿Ã
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï6·î26Æü¸áÁ°¤Ë±©ÅÄ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç6²ó¤Ë¤ï¤¿¤ë³ÕÎ½µé¤Î¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè½µ¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖÂôÂç¿Ã¤ÎÅÏÊÆ¤ÏÌó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Ç¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ïº£²ó¤ÎË¬ÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤º¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áê¸ß´ØÀÇ¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤ÎÄä»ßÁ¼ÃÖ¤¬´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ë7·î9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë