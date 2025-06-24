Ï·²½¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤Î¡ÖNMN¡×¤¬¡ÈÈ±¤ÎÈþ¤·¤µ¡É¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈ¯¸«
»°É©¾¦»ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¡Ö»°É©¾¦»ö¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ NMNÊÙ¶¯²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯²ñ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯F¤Î±¡Ä¹Æ£ËÜ¹¬¹°»á¤È¸¦µæ¼Ô¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ËÆ£Ëã°á»Ò»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢NMN¤ÎÌÓÈ±¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·»î¸³·ë²Ì¤Î°ìÉô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ûÏ·²½¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNMN¡×¤È¤Ï
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯F±¡Ä¹ Æ£ËÜ¹¬¹°»á
¶áÇ¯¡¢Ï·²½¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖNMN¡×¡£NMN¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB3¤«¤éÀ¸À®¤µ¤ì¤ëÊª¼Á¤À¡£NMN¤Ï¡¢NAD¡Ö¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥¢¥Ç¥Ë¥ó¥¸¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡×¤ÎÁ°¶îÂÎ¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤ÈºÙË¦Æâ¤ÇNAD¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£
·Ð¸ýÀÝ¼è¤·¤¿NMN¤ÏNAD¤Î·ìÃæÇ»ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢Ï·²½¤ÇÄã²¼¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î»ºÀ¸Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò²þÁ±¤·¤¿¤ê¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÏ·²½¸½¾Ý¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥µ¡¼¥Á¥å¥¤¥ó¤ò³èÀ²½¤·¤¿¤ê¡¢°äÅÁ»Ò½¤Éüµ¡Ç½¤ò³èÀ²½¤·¤¿¤ê¤È¡¢Ï·²½¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÊÙ¶¯²ñ¤ÇNMN¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿Æ£ËÜ»á¼«¿È¤â¡¢ËèÆüNMN¤ò¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÇÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûNMN¤ÏÈ±¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
°ËÆ£Ëã°á»Ò»á
¸¦µæ¼Ô¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ËÆ£»á¤Ë¤è¤ê¡¢NMN¤ÎÌÓÈ±¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·»î¸³·ë²Ì¤Î°ìÉô¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
40Âå¡Á50Âå¤Î½÷À15Ì¾¤¬¡¢12½µ´Ö¡¢NMN¤ò1Æü500mgËèÆü°û¤ó¤À·ë²Ì¡¢À®Ä¹´ü¤ÎÌÓÈ±¤Î¿Ä¹Â¥¿Ê¡¦Ì©ÅÙÁý²Ã¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¾õÂÖ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ËÆ£»á¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤ÏÌÓÊìºÙË¦¤äÌÓÆýÆ¬¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
NMN¤¬¡ÖÈþÈ±À®Ê¬¡×¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¹¤Þ¤ëÆü¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·ªÅÄÍ¥²Ö ¤¯¤ê¤¿¤æ¤¦¤« Âç³Ø»þÂå¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç½÷À¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²½¾ÑÉÊŽ¥¥á¥¤¥¯Ž¥¥¹¥¥ó¥±¥¢Åù¤ÎÈþÍÆ·Ïµ»ö¤Î¼¹É®¤òÃ´Åö¡£²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µéÅù¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£2022Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÈþÍÆ·Ï¤Îµ»öÊÔ½¸¤òÃ´Åö¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡ûÏ·²½¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖNMN¡×¤È¤Ï
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯F±¡Ä¹ Æ£ËÜ¹¬¹°»á
¶áÇ¯¡¢Ï·²½¡¦¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢Ê¬Ìî¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖNMN¡×¡£NMN¤È¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥â¥Î¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB3¤«¤éÀ¸À®¤µ¤ì¤ëÊª¼Á¤À¡£NMN¤Ï¡¢NAD¡Ö¥Ë¥³¥Á¥ó¥¢¥ß¥É¥¢¥Ç¥Ë¥ó¥¸¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¡×¤ÎÁ°¶îÂÎ¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤ÈºÙË¦Æâ¤ÇNAD¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÙ¶¯²ñ¤ÇNMN¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿Æ£ËÜ»á¼«¿È¤â¡¢ËèÆüNMN¤ò¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ÇÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ûNMN¤ÏÈ±¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
°ËÆ£Ëã°á»Ò»á
¸¦µæ¼Ô¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ËÆ£»á¤Ë¤è¤ê¡¢NMN¤ÎÌÓÈ±¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·»î¸³·ë²Ì¤Î°ìÉô¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
40Âå¡Á50Âå¤Î½÷À15Ì¾¤¬¡¢12½µ´Ö¡¢NMN¤ò1Æü500mgËèÆü°û¤ó¤À·ë²Ì¡¢À®Ä¹´ü¤ÎÌÓÈ±¤Î¿Ä¹Â¥¿Ê¡¦Ì©ÅÙÁý²Ã¡¢¥¥å¡¼¥Æ¥£¥¯¥ë¾õÂÖ¤Î²þÁ±¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ËÆ£»á¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤ÏÌÓÊìºÙË¦¤äÌÓÆýÆ¬¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¡¢Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢º£¸å¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
NMN¤¬¡ÖÈþÈ±À®Ê¬¡×¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¹¤Þ¤ëÆü¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¶á¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
·ªÅÄÍ¥²Ö ¤¯¤ê¤¿¤æ¤¦¤« Âç³Ø»þÂå¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç½÷À¸þ¤±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²½¾ÑÉÊŽ¥¥á¥¤¥¯Ž¥¥¹¥¥ó¥±¥¢Åù¤ÎÈþÍÆ·Ïµ»ö¤Î¼¹É®¤òÃ´Åö¡£²½¾ÑÉÊ¸¡Äê1µéÅù¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£2022Ç¯¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢ÈþÍÆ·Ï¤Îµ»öÊÔ½¸¤òÃ´Åö¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é