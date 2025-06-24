¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¸÷¤ë!¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈÉô¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±!¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î»Ò¤É¤âÉþ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤è¤ê¡¢Ãß¸÷²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸÷¤ë¡¢¡Ö¸÷¤ë²Ö²ÐÊÁÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡×¡¢¡Ö¸÷¤ëÀ±ÊÁÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡×(³Æ4,180±ß)¤Ê¤É¤Î¿·ºî¤ò6·î20Æü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¸÷¤ë²Ö²ÐÊÁÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¸÷¤ë²Ö²ÐÊÁÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬²Ö²Ð¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤Î¤ª´éÊÁ¤Î²Ö²Ð¤¬Ãß¸÷¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¸÷¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬²Ö²Ð¤Î¾å¤¬¤ëÌë¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1Ëç¤À¡£
¸÷¤ëÀ±ÊÁÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¸÷¤ëÀ±ÊÁÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬Ìë¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤á¤¤¤±¤ó¥Á¡¼¥º¤ÈÎ®¤ìÀ±¤¬¸÷¤ë³Ú¤·¤¤»ÅÍÍ¤À¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÎ®¤ìÀ±¤ËºÂ¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¥À¤È¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¸÷¤ë¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ª³¨ÉÁ¤È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¸÷¤ë¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ª³¨ÉÁ¤È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ä¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢Ê¸»ú¤Ê¤É¤¬¸÷¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±£¤ì¤¿¥Û¥é¡¼¥Þ¥ó¤È¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë³Ú¤·¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÂç¤¤Ê¤À¤À¤ó¤À¤ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¸÷¤ë¥É¥Ã¥È³¨¥É¥¥óUFOÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¸÷¤ë¥É¥Ã¥È³¨¥É¥¥óUFOÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥É¥¥óUFO¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥ê¥ó¥È¤Î°ìÉô¤¬¸÷¤ë³Ú¤·¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¥³¥¥óUFO¤Ë¾è¤Ã¤¿¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¸÷¤ë¥³¥¥ó¤Á¤ã¤óµã¤´éÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¸÷¤ë¥³¥¥ó¤Á¤ã¤óµã¤´éÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤´é¤¬Âç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤Æ¤Ø¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆþ¤ê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë6·î20Æü¤è¤ê¡¢Å¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤È¡¢°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸÷¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¸÷¤ë!¤¦¤Á¤ï¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
(C)¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·/¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´Û•TMS•NTV
¸÷¤ë²Ö²ÐÊÁÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¸÷¤ë²Ö²ÐÊÁÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬²Ö²Ð¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ä¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤Î¤ª´éÊÁ¤Î²Ö²Ð¤¬Ãß¸÷¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¸÷¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬²Ö²Ð¤Î¾å¤¬¤ëÌë¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1Ëç¤À¡£
¸÷¤ëÀ±ÊÁÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬Ìë¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤á¤¤¤±¤ó¥Á¡¼¥º¤ÈÎ®¤ìÀ±¤¬¸÷¤ë³Ú¤·¤¤»ÅÍÍ¤À¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤ÏÎ®¤ìÀ±¤ËºÂ¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¥À¤È¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¸÷¤ë¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ª³¨ÉÁ¤È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¸÷¤ë¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ª³¨ÉÁ¤È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¤ª³¨ÉÁ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¤ä¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢Ê¸»ú¤Ê¤É¤¬¸÷¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±£¤ì¤¿¥Û¥é¡¼¥Þ¥ó¤È¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë³Ú¤·¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÂç¤¤Ê¤À¤À¤ó¤À¤ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¸÷¤ë¥É¥Ã¥È³¨¥É¥¥óUFOÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¸÷¤ë¥É¥Ã¥È³¨¥É¥¥óUFOÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥É¥¥óUFO¤Ë¾è¤Ã¤¿¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥×¥ê¥ó¥È¤Î°ìÉô¤¬¸÷¤ë³Ú¤·¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¥³¥¥óUFO¤Ë¾è¤Ã¤¿¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¸÷¤ë¥³¥¥ó¤Á¤ã¤óµã¤´éÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä
¸÷¤ë¥³¥¥ó¤Á¤ã¤óµã¤´éÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤´é¤¬Âç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¡£°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤Æ¤Ø¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¥³¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¥¥å¡¼¥È¤Ê¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÆþ¤ê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë6·î20Æü¤è¤ê¡¢Å¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤È¡¢°Å¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸÷¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¸÷¤ë!¤¦¤Á¤ï¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
(C)¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·/¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´Û•TMS•NTV