¿·¶Ê¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ëaespa¡ÄÁ´À¹´ü¤Îº£¡¢ÂçÃÀ²á¤®¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«
¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤¬¿·¶Ê¡ØDirty Work¡Ù¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ê¥Ê¡¢¶»¸µÏª¤ï¤ÊÂçÃÀ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
6·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØDirty Work¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÍÏ¹ÛÏ§¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®µ¤¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢K-POP¥·¡¼¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢aespa¤Î¿·¶Ê¡ØDirty Work¡Ù¤ÏHIP HOP¥À¥ó¥¹¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥·¥ó¥»¥Ù¡¼¥¹¤È¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£aespaÆÃÍ¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍÏ¹ÛÏ§¡×¤È¤¤¤¦ÈæÓÈ¤òÄ¾ÀÜÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çaespa¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÅ´¤ÎÌ£¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÍÏ¤±¤¿Å´¤¬Î®¤ì¤Æ¡ØDirty Work¡Ù¤Î¥í¥´¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢³Ú¶Ê¤¬¤â¤Ä¶¯Îõ¤Ê²¹ÅÙ´¶¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡£¤è¤êÂçÃÀ¤Ë¡¢Ä©ÀïÅª¤Ë
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤è¤êÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤´¤È¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÆ³Æþ¡£SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡ØDirty Work¡Ù¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖHIP¤Ç¶¯Îõ¤ÊÆ°ºî¤«¤é¡¢ÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿ÍÅ±ð¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Þ¤Ç¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¿¶ÉÕ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÊÆ¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¸ø³«¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥À¡¼¥¯¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥£¥¶¡¼¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤·¤Æ¥¿¥È¥¥¡¼¤ä¥°¥ê¥ë¥º¡Ê»õ¤òÊ¤¤¦Áõ¾þÍÑ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ë¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÇË³Ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄ©Àï¡£¥«¥ê¥Ê¡¢¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¥¸¥¼¥ë¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Î4¿ÍÁ´°÷¤¬½¾Íè¤è¤ê¤â¶¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÉðÁõ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÊÑ¿È¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î½÷À¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥Õ¥í¡¼¡¦¥ß¥ê¡ÊFlo Milli¡Ë¤¬¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØBeef FloMix¡Ù¤ä¡ØNever Lose Me¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥í¡¼¡¦¥ß¥ê¤Ï¡¢¡ØDirty Work¡Ù¤Ç¤âÆÃÍ¤Î±Ô¤¤¥é¥Ã¥×¤ò²Ã¤¨¡¢aespa¤ÈÄ©È¯Åª¤Ê¥·¥Ê¥¸¡¼¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ë·ÁÂÖ¤â¼Â¸³Åª¤À¡£aespa¤Ï¡ØDirty Work¡Ù¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÂÀ¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ê¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤Î¸ÂÄêÈ×¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö·ëÂ«¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢aespa¤Ï2024Ç¯¡¢¡ØSupernova¡Ù¡ØArmageddon¡Ù¡ØWhiplash¡Ù¤Î3¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢³Æ¼ï¼ø¾Þ¼°¤ÇÂç¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¡£6·î21Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè34²ó¥½¥¦¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍèºÇ¹â¤ÎÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
aespa¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀ©ºî¥»¥ó¥¿¡¼¡ÖONE Production¡×¤ÎA&RÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Öaespa¤Î²»³ÚÅª¤ÊÊý¸þÀ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¸ÄÀ¡¢¼Â¸³Åª¤Ç¿·¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²Î»ì¤â¤Þ¤¿ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼çÂÎÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÃæ¿´¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¤´Ö¤¬¡Øaespa¤Î²»³Ú¡áÅ´¤ÎÌ£¡Ù¤ÈÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÄêµÁ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ØDirty Work¡Ù¤Ç¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò·Ñ¤°¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
aespa¤Î¿·¶Ê¡ØDirty Work¡Ù¤Ï¡¢6·î27Æü13»þ¤Ë³Æ²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£