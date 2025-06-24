52ºÐÄ¹½÷¡Ö»ä¡¢Ï·¸åÇË»º¤¹¤ë¤«¤â¡×¤È¼ó¤¬²ó¤é¤ºÀäË¾¡Ä¡ÒÇ¯¶â·î14Ëü±ß¡¦Ãù¶â300Ëü±ß¡Ó78ºÐÉã¤Î¡È¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ï·¿Í¥Û¡¼¥àÈñÍÑÀÁµá³Û¡É¡ÚFP¤Î½õ¸À¡Û
°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Æ¤¬Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°Â¿´¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æþµï¤Ç¤¤ì¤Ð°Â¿´¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æþµï¸å¤ËÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÈñ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¿ÆÀ¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë»ÒÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¿È¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Â¼»³µÁÃË¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¿Æ»Ò¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥¨¥ß¥¿¥á¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëFP¤Î»°¸¶Í³µª»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÁêÃÌ»öÎã¤ÏËÜ¿Í¤ÎµöÂú¤òÆÀ¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¤¿¤á°ìÉôµÓ¿§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì¤òË´¤¯¤·¡¢Éã¼«¤é·è¤á¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï
ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤·¤¿Â¼»³µÁÃË¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿78ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Ç¡È¼«Î©¤·¤¿¹âÎð¼Ô¡É¤È¤·¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢²È»ö¤ä¿æ»ö¤Ê¤ÉÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÉéÃ´¤òÊú¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ò¤È¤êÌ¼¤ÎÄ¾»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¿52ºÐ¡Ë¤ÈÁêÃÌ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ±´ÖÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾»Ò¤µ¤ó¤ÏÇÉ¸¯¤«¤éÀµ¼Ò°÷¤ËÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆÈ¿È½÷À¡£Î¾¿Æ¤Î»Ù¤¨¤Ç½÷»ÒÂç¤Þ¤Ç¿Ê³Ø¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¤¤Þ¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÁÃË¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÃÏÊý¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢40Âå¸åÈ¾¤Ë¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¤òÊø¤·¡¢Å¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿ÀÞ¤Ë¡¢ºÊ¤ÎÉã¤¬µÞÀÂ¡£µÞ¤¤ç¡¢µÁÉã¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ò·Ñ¤°¤¿¤á¡¢50ºÐ¤ÇÂà¿¦¡£°Ê¸å¤ÏºÊ¤È¤È¤â¤Ë70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌ³°÷¤òÁá´üÂà¿¦¤·¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯¶â¼õµë³Û¤Ï·î14Ëü±ß¡£ºÊ¤Î°äÂ²Ç¯¶â¤Ï¼õµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤º¡¢Ã±¿È¤Ç¤ÎÇ¯¶âÀ¸³è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤¬·òºß¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¿´Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢º£Ç¯¤ÎÎ¹¹Ô¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¡©¡×É×ÉØ¤ÇËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä¶å½£¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾½ê¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢Î¹Àè¤Ç¤Î¿©»ö¤ä²¹Àô¡¢µ¨Àá¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¢¤ëÇ¯¤ÎËÌ³¤Æ»Î¹¹Ô¤Ç¤Î¤³¤È¡£¥«¥Ë¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿ÍâÆü¡¢ºÊ¤¬Ê¢ÄË¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥«¥Ë¡¢¿©¤Ù²á¤®¤¿¤«¤·¤é¤Í¤¨¡Á¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÌµ¸À¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ¢Âð¸å¤âÂÎÄ´¤Ï²óÉü¤»¤º¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁé¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ËµÁÃË¤µ¤ó¤âÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÇÃÇ¤ÏÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎËö´ü¨¡¨¡¤¹¤Ç¤Ë¼ê½Ñ¤âÆñ¤·¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ´ü¤ÎÆþ±¡¤ÎÁ°¡¢ºÊ¤ÏÀÅ¤«¤ËÄ¾»Ò¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¼è¤ê¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢Íê¤à¤Í¡×¤È¤¤¤¤»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¡¢ºÊ¤ÎÉÔºß¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µÁÃË¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢Æü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¡£ÎÁÍý¤âÀöÂõ¤µ¤¨¤â²¯¹å¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤â¿ê¤¨»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö²¶¤â¤½¤í¤½¤í»ÜÀß¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢½é¤á¤Æ¼«¤é»ÜÀßÆþµï¤Î°Õ»×¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþµïÀè¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«Âð¤«¤é¤â¶á¤¯¡¢ÅÚÃÏ´ª¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤ÎÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡£Æþµï»þ¤Ë¤Ï°ì»þ¶â210Ëü±ß¡ÊÁ°Ê§¤¤²ÈÄÂ¡Ë¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢·î³Û20Ëü±ß¤Ç¤ÎÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤Î°åÎÅÈñ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¼ê¸µ¤ÎÃù¶â¤Ï300Ëü±ß¤Û¤É¡£ÆþµïÅö½é¤Ï²ð¸îÇ§Äê¤ÎÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Î©¾õÂÖ¡É¤Ç¤ÎÆþµï¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÂèÆó¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·î20Ëü±ß¡×¤ÇºÑ¤à¤Ï¤º¤¬¡Ä
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²º¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤½¤¦´ê¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿µÁÃË¤µ¤ó¤Î»ÜÀßÀ¸³è¡£¤·¤«¤·¡¢Æþµï¤«¤éÈ¾Ç¯¸å¡¢»ÜÀßÆâ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢·ÚÅÙ¤Î¹üÀÞ¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥È¥¤¥ì¡¦ÆþÍá¤Ê¤É¤Î²ð½õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢Í×²ð¸î1¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤«¤é¡¢µÁÃË¤µ¤ó¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÏÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ÆËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Î©¾õÂÖ¤Ç¤ÎÆþµï»þ¤Ë¤Ï¡¢Æþµï°ì»þ¶â210Ëü±ß¡ÊÁ°Ê§¤¤²ÈÄÂ¡Ë¤È·î³ÛÍøÍÑÎÁ20Ëü±ß¡Ê²ÈÄÂ¡¦´ÉÍýÈñ¡¦¿©Èñ¡¦¸÷Ç®Èñ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÇ¯¶â14Ëü±ß¤Ç¤ÏÅö½é¤«¤é·î6Ëü±ß¤ÎÉÔÂ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ÜÀßÁª¤Ó¤òµÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦Ä¹¤¯¤ÏÀ¸¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È·Ú¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Í×²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÈñÍÑ¤¬²Ã¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÉ²Ã¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÆþÍá²ð½õ¤Ê¤É¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹Èñ¡Ê²ð¸îÊÝ¸±1³äÉéÃ´Ê¬¡Ë
¡¦¥ª¥à¥Ä¤Ê¤É¤Î²ð¸îÍÑÉÊ¤Î¹ØÆþÈñ
¡¦Êâ¹Ô´ï¤Ê¤ÉÊ¡»ãÍÑ¶ñ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÈñÍÑ
¡¦°åÎÅÈñ¤äÄÌ±¡»þ¤ÎÁ÷·Þ¡¦ÉÕ¤Åº¤¤Èñ
¡¦»ÜÀßÆâ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê²Ã»»Èñ
¤³¤ì¤é¤ò¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢·î³Û3¡Á4Ëü±ß¤ÎÄÉ²ÃÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê»Ù½Ð¤Ï·î23¡Á24Ëü±ß¤ËËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤Î·î6Ëü±ß¤ÎÉÔÂ¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë·î9¡Á10Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÃË¤µ¤ó¤ÎÇ¯¶â¼ýÆþ¤Ï·î14Ëü±ß¡£º¹³Û¤òÃù¶â¤«¤é¼è¤êÊø¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¢¤È2Ç¯¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤¬¿Ô¤¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È·×»»¤·¤¿Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇØ¶Ú¤¬´¨¤¯¤Ê¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤ÇÆ¯¤¡¢³ØÈñ¤ò¹©ÌÌ¤·¡¢½÷»ÒÂç¤Þ¤Ç¿Ê³Ø¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¡£¤½¤ÎÉã¤ËÀ¸³èÈñ¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤âÏ·¸å»ñ¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¡Ö¿Æ¤ÎÏ·¸å¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÏ·¸åÇË»º¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁÛÄê³°¤Î»Ù½Ð¤Ë¶ì¤·¤à¤Ê¤«¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤¨¤¿¡Ö¸÷ÌÀ¡×
»Ù½Ð¤ÎÁý²Ã¡¢Ãù¶â¤Î¸º¾¯¡¢¤½¤·¤Æ¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î½õ¸À¤â¼õ¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÍÇË¸ý¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Éã¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Âð¤ò¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¡×¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸¤È¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¼«Âð¤òÃ´ÊÝ¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¡¢»àË´¸å¤ËÊª·ï¤òÇäµÑ¤·¤ÆÊÖºÑ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£µÁÃË¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ï¡¢ºÊ¤Î¼Â²È·óÅ¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿²È¤ò¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î½»ÂðÃÏ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Î¤è¤µ¤«¤é¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÉ¾²Á¤Ç¥ê¥Ð¡¼¥¹¥â¡¼¥²¡¼¥¸ÂÐ¾ÝÊª·ï¤È¤·¤Æ¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÍø¾å¾º¤äÉÔÆ°»º²Á³Ê²¼Íî¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Æ»Ò¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢·î¡¹8Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê·î¡¹¤ÎÉÔÂÊ¬¤ò¤Û¤Ü¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¡¢Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾Íè¤Ø¤Î°Â¿´¡×¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤¬¼«Î©¤·¤Æ»ÜÀß¤ËÆþ¤ë¤Ê¤é°Â¿´¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢Ï·¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤ÏÁÛÄê³°¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢À©ÅÙ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ð¡¢Ï·¸åÇË»º¤ÏËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»ñ»º¤ò»àÂ¢¤µ¤»¤º¡¢³è¤«¤¹¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Ä¾»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤â¼é¤ëÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤²ð¸î¡×¤È¡Ö½ÀÆð¤Ê»ñ»º³èÍÑ¡×¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»°¸¶ Í³µª
¹çÆ±²ñ¼Ò¥¨¥ß¥¿¥á
ÂåÉ½