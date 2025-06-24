»³·Á¿·´´Àþ¡¡E8·Ï±¿Å¾ºÆ³«¤á¤ÉÎ©¤¿¤º¡¡26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î±¿¹Ô¾ðÊó·ÇºÜ¡¡27Æü°Ê¹ß¤Î¾ðÊó¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð¤¤ç¤¦È¯É½
»³·Á¿·´´Àþ¤Ï¡¢17Æü¤ËE8·Ï¼ÖÎ¾¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ºßE8·Ï¤ÎÃ±ÆÈ±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»³·Á¿·´´Àþ¡¡E8·Ï±¿Å¾ºÆ³«¤á¤ÉÎ©¤¿¤º¡¡26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î±¿¹Ô¾ðÊó·ÇºÜ¡¡27Æü°Ê¹ß¤Î¾ðÊó¤ÏÁá¤±¤ì¤Ð¤¤ç¤¦È¯É½
¤³¤Î¤¿¤á¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤ÏÅìµþ¤Þ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ï°ìÉôÄ¾ÄÌÊØ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊ¡Åç¤Ç¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤äÀçÂæ·ÐÍ³¤È¤Ê¤ë¡£
26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤Ï²èÁü¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢27Æü°Ê¹ß¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¤¤ç¤¦È¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£