Á´¿È¤Î¤¿¤ë¤ß¤È½Å¤µ¤ò°ìÁÝ¡ª£±Æü£µ¥»¥Ã¥È¡Ú¼«Á³¤ÈÁé¤»ÂÎ¼Á¤ò¤á¤¶¤¹¡Û´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)


¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Á´¿È¤¬½Å¤À¤ë¤¤¡Ä¡×¡ÖÇ¯¡¹¤¿¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¤½¤ì¡¢¶ÚÎÏÄã²¼¤ä½ä¤ê¤Î°­¤µ¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Á´¿È¤Î°ú¤­Äù¤á¤ÈÂå¼Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤­¤ë¥è¥¬¤Î´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º¡Ú¥À¥ó¥À¥ä¡¼¥Þ¥Ê¥Ð¡¼¥Þ¥ó¥¢¡¼¥µ¥Ê¡Û¤ò¾Ò²ð¡£¼ê·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥­¥ê¤È¤·¤¿¡ÈÁé¤»ÂÎ¼Á¡É¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

🌼¿²¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤ªÊ¢¥¹¥Ã¥­¥ê¡ª£±Æü£±¥»¥Ã¥È¡ÚÂå¼ÕUP¡õ¥¦¥¨¥¹¥È°ú¤­Äù¤á¤¬³ð¤¦¡Û´ÊÃ±¥Ý¡¼¥º

¥À¥ó¥À¥ä¡¼¥Þ¥Ê¥Ð¡¼¥Þ¥ó¥¢¡¼¥µ¥Ê


¡Ê£±¡Ë¾²¤Ë»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤ë



¡Ê£²¡Ëº¸ÏÓ¤òÁ°Êý¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¿­¤Ð¤¹



¡Ê£³¡ËÂ³¤±¤Æ±¦µÓ¤ò¸åÊý¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¿­¤Ð¤¹



¡Ê£´¡Ë¿­¤Ð¤·¤¿ÏÓ¤ÈµÓ¤òÆ±»þ¤Ë°ú¤­´ó¤»¤Æ¡Ê£±¡Ë¤ËÌá¤ë



Â³¤±¤Æ±¦ÏÓ¤òÁ°Êý¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¸å¡¢º¸µÓ¤ò¸åÊý¤Ë¿­¤Ð¤·¤Æ¡¢¿­¤Ð¤·¤­¤Ã¤¿¤é¸ß¤¤¤Ë°ú¤­´ó¤»¤ÆºÆ¤Ó¡Ê£±¡Ë¤Î»ÑÀª¤ËÌá¤Ã¤Æ£±¥»¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤ò¡È£±Æü¤¢¤¿¤ê£µ¥»¥Ã¥È¤òÌÜÉ¸¡É¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ê£´¡Ë¤Î¿­¤Ð¤·¤¿ÏÓ¤ÈµÓ¤ò°ú¤­´ó¤»¤ëÆ°ºî¤¬¥­¥Ä¤¤¤Ê¤é¡¢¡Ê£³¡Ë¤Î¸å¤Ë¡Ê£±¡Ë¤ËÌá¤ë·Á¤ÇOK¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤ÈµÓ¤ò¿­¤Ð¤·¤­¤é¤º¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ã¥è¥¬´Æ½¤¡§Minami¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£´Ç¯¡Ë¡ä