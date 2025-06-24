¡ÚMLB¡Û¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÉ¦²ò¶Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ÏÉ¬Í×¡×
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÄÌ»»£³£´£¶£µ°ÂÂÇ¡¢ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡Ê£µ£°¡Ë¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤¬£²£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£²Æü¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬²ò¶Ø¤·¤¿¡Ê´é¡ËÉ¦¥ë¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤¬¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ÏÉ¬Í×¤À¡£¥ë¡¼¥ë¤Ïµ¬Î§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢É¦¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¤È¤¤¤¦ÄÌ»»£¶£¹£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£±£±£µ°ÂÂÇ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¡Ê£´£¹¡Ë¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀäÂÐ¤ËÌäÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤ÆÉ¦¤ÏÀ¸¤ä¤»¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÄÌ»»£²£µ£¶¾¡¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ú¥Æ¥£¥Ã¥È»á¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤ÏÅê¤²½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤ËÉ¦¤òÄæ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É¦¤òÄæ¤ë¤Î¤¬Âç·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¤ì¤¤¤ËÉ¦¤òÄæ¤Ã¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¼åµ¤¤Ê´é¤ò¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¸½ÌòÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÄÌ»»£²£·£µËÜÎÝÂÇ¤Î¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ý¥µ¥À»á¡Ê£µ£´¡Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤ò£²¡¢£³ËÜÂÇ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢É¦¤ÏÄæ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÂ¿®¤À¤è¤Í¡£¤¿¤Þ¤Ë¾¯¤·É¦¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ë¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼¤ÈÈà¤¬ºî¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤¿¤é¡¢Èà¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÄÌ»»£²£µ£±¾¡¤Çº£Ç¯¡¢ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë£Ã¡¦£Ã¡¦¥µ¥Ð¥·¥¢»á¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡¢¤â¤·ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬º£µ¨¤«¤é¡Ö¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿É¦¡×¤òµö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¥í¥É¥ó¡¢¥¦¥§¥ë¥º¡¢¥É¥ß¥ó¥²¥¹¤é¤¬´éÉ¦¤òÀ¸¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£