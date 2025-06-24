¡ÈÌòËþ¥Ü¥Ç¥£¡É²¬ÅÄ¼Ó²Â¤â»×¤ï¤º¡Ö¹Ô¤¤Æ¤§¡×¤ÈÌåÀä¡Ä¥Ý¡¼¥«¡¼¹¥¤¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤Î¡È¥¯¥ì¥Ð¡¼¤¹¤®¤ë¡É°ì¼ê¤Ë»ëÄ°¼Ô¤âÇòÇ®
¡¡¡È¾¡Éé»Õ¡É¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¥¦¥º¥¦¥ºÆ°¤¯½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡×¤ÎÂè5²ó¤¬6·î21Æü¤ËÊüÁ÷¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬ÍýÀ¤ÈËÜÇ½¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬»×¤ï¤º¡Ö¹Ô¤¤Æ¤§¡×¤ÈÌåÀä¤·¤¿¾ìÌÌ
¡¡ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë²¬ÅÄ¤¬ºÆ¤Ó¼çÌò¤Ë¡£¤Þ¤º¥Ï¡¼¥È¤Î¡Ö9¡×¡Ö8¡×¤ò°ú¤¤¤¿¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¤¬8K¤Î¥Á¥Ã¥×¾å¾è¤»¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Final Table¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤ëÇÐÍ¥¡¦ËÜ¶¿ÁÕÂ¿¤¬¥¹¥Ú¡¼¥É¤Î¡ÖA¡×¥¯¥é¥Ö¤Î¡ÖQ¡×¤È¤¤¤¦¹¥¥Ï¥ó¥É¤ò°ú¤Åö¤Æ¡¢Àª¤¤ÎÉ¤¯¥Á¥Ã¥×Á´³Û¤òÅêÆþ¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¡Ë¤¹¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡¢ÎäÀÅÄÀÃå¤ÊËÜ¶¿¤È¡¢»×¤ï¤º¸ý¸µ¤¬¤â¤´¤â¤´¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¿·»³¤Î¥¯¥»È¯Æ°¤Ëµ¤¤Å¤¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤òâÔ¤Ã¤ÆÌåÀä¤ÎÉ½¾ð¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¹Ô¤¤Æ¤§¡×¤È»×¤ï¤º¸ýÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ä¹¹Í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¿·»³¤«¤é¤Ï¡Ö¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤ÈÂÐÀï»²²Ã¤òÀú¤é¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶¦±é¼Ô¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¬ÅÄ¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤µ¤ò´Õ¤ß¡ÖÀäÂÐ¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²¬ÅÄ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¾¡Éé¤ò²óÈò¡£¾¡Íø¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ÎÁªÂò¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¤ï¡¢ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿·»³¤âËÜ¶¿¤Î¾¡Éé¤Ë¾è¤é¤º¡¢ËÜ¶¿¤¬¥Ý¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤¬¸òºø¤·¤¿¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤â¡Ö¤ª¤«¤Ôµ¤ÉÕ¤¤¤¿w¡×¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤Ë¤¤¤ä¤ó¤¬¹ß¤í¤·¤¿Àâw¡×¡ÖÀè¼ê¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¡¢¸å¼ê¤Ï·ù¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤ª¤«¤Ô¡×¤È¶Ã¤¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡¡³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿ÁíÀª16Ì¾¤Î¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤é¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦°ì¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼ºÇ¶¯²¦¼Ô¡É¤ÎºÂ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¡¼¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£8Ì¾¤º¤Ä¤Î2Âî¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÀï¤¦Í½Áª¡¢³ÆÂî¤Î¾å°Ì4Ì¾¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¡Ö¾®äØÀéËpresents ·ÝÇ½¿ÍºÇ¶¯·èÄêÀï POKER SONIC¡×¤è¤ê¡Ë