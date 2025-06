¿ÀÆàÀî¡¦Ä¹Ìî¡¦Ê¼¸Ë¡¦Åìµþ¡¦»³Íü¤ÎÁ´6¹Ö¡¢¸½ÃÏ³Ø¹»¤òË¬Ìä¡ª¶µ°é¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à2025

天外塾事務局は、セミナー「教育を深掘りするフォーラム2025」を2025年8月22日(金)より全6講、開講します。

天外塾事務局は、セミナー「教育を深掘りするフォーラム2025」を2025年8月22日(金)より全6講、開講。

また、各セミナー終了後には、録画配信も予定しています。

【「教育って、もっと面白くていい」――その“感じ”を、確信に変える6つの出会い。】

子どもたちが、生き生きと目を輝かせて学校に行く、授業に取り組む、興味をさらに膨らませ、積極的になんでも取り組んでいく…そんな教育がすでに始まっています。

試験でいい成績を取らねば、落ちこぼれないように…などと歯を食いしばって頑張る教育とは、もうおさらばです。

この新しい潮流は、世界的に広まっていますが、日本の中で最も進んでいる5校を訪問します。

二つのオルタナティブ教育、二つの一条校(国が認めた学校)、ひとつのインターナショナル校です。

いずれも、プロジェクト学習、探求学習、フロー教育、自由進度学習、自然の中での身体性をフルに発揮した学習など、とてもユニークな学びを提供しているところばかりです。

いまのように、社会が大きく変容しつつあるときの子育ての難しさは、大人が必ずしも子育ての目標にはなり得ないことです。

いまの時代の子育て・教育は、親や教師のサイドの意識の成長なしでは語れません。

このセミナーでは、天外伺朗と最先端教育実践者と共に、自らを見つめながら、次の時代を支える 子育てのあり方を熱く語ります。

【セミナー概要】

<全講共通>

・ファイヤーキーパー:「茅ケ崎湘南癒しのヒーリングスペース」/かえつ有明中・高等学校/ヒロック初等部/白馬インターナショナル・スクール(Zoomも可)※終了後 懇親会予定

・オブザーバー:Zoomにて

講師 :天外 伺朗(てんげしろう)

参加費:A. ファイヤーキーパー 15万円

B. ファイヤーキーパー(寄付) 15万円*

C. オブザーバー 6万円

D. オブザーバー(寄付) 6万円

D. 再受講/ファイヤーキーパー 7万5千円

E. 再受講/ファイヤーキーパー(寄付) 7万5千円

*白馬インターナショナル・スクール全額寄付8名様

*全講Zoomによるリモート受講が可能です。

*全6講の詳細は順次発表しました。

宿泊先は自身で手配いただく必要があります。

●第1講 2025年8月22日(金)13:00〜17:00/リアル開催

@茅ケ崎湘南癒しのヒーリングスペース

所在地 : 〒253-0055 神奈川県茅ケ崎市中海岸1-1-12

アクセス: 中海岸デンタルクリニック内

講師 : 天外 伺朗

●第2講 2025年9月6日(土)13:00〜17:00/リアル開催

@白馬会場 白馬インターナショナル・スクール

所在地 : 長野県北安曇郡白馬村北城

アクセス: 白馬駅(JR大糸線)より車で数分

講師 : Chris Balme(通訳あり)/草本 朋子

●第3講 2025年9月19日(金)13:00〜17:00/リアル開催

@兵庫県市川町会場 まっくろくろすけ | 一般社団法人デモクラティックスクールまっくろくろすけ

所在地 :兵庫県神崎郡市川町坂戸592

アクセス:JR 甘地駅より徒歩10分

講師 :黒田 喜美

●第4講 2025年10月3日(金)13:00〜17:00/リアル開催

@東京都用賀会場 ヒロック中等部

所在地 : 東京都世田谷区上用賀5丁目23ー2

アクセス: 用賀駅(東急田園都市線線)より徒歩で15分

講師 : 蓑手 章吾

●第5講 2025年10月15日(水)13:00〜17:00/リアル開催

@山梨県南アルプス市会場 南アルプスきのくに子どもの村学園

南アルプス子どもの村小学校・中学校

所在地 : 山梨県南アルプス市徳永1717

アクセス: JR甲府駅下車 タクシーで約25分、JR竜王駅下車 タクシーで約15分

甲府駅バスターミナルよりバスを利用される場合、

山梨交通バス 1番乗り場【34・39】御勅使行【35】大草経由韮崎行き

野牛島下バス停(甲府駅から約25分)にて下車

野牛島下バス停から徒歩20分

http://www.kinokuni.ac.jp/nc_alps/html/htdocs/?page_id=29

講師 : 堀 真一郎

●第6講 2025年11月7日(金)13:00〜17:00/リアル開催

@東京都江東区 東雲二丁目会場 かえつ有明中・高等学校

所在地 : 東京都江東区東雲2丁目16-1

アクセス: 最寄り駅は「東雲」「豊洲」から学校まで都営バスで約8分

講師 : 佐野 和之

●懇親会:17:00〜希望者(各セミナー終了後)

その他、Zoomでの配信や終了後には録画配信も予定しています。

※録画は仕上がり次第、参加者に配信。

