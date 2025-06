¿¼ÌëÏ«Æ¯¤Î²ó¿ô¡¦»þ´Ö¤Î³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª¥é¥¯¥í¡¼

ラクローが運営する打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」が、深夜労働の回数・時間を管理画面上で確認できる機能を2025年5月21日(水)にリリースしました。

ラクローが運営する打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」が、深夜労働の回数・時間を管理画面上で確認できる機能を2025年5月21日(水)にリリース!

■ラクローの深夜労働確認機能の概要

労働安全衛生規則第45条「特定業務従事者に対する健康診断」における深夜業を含む業務の基準でのリスクを確認することを目的とした機能です。

深夜業とは午後10時から午前5時の時間帯の業務のことであり、常態として深夜業を1週1回以上または1ヶ月に4回以上従事する場合が特定業務の対象となりますが、当該業務への配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、健康診断を実施する必要があります。

この機能では、こちらの健康診断実施の義務違反を防ぐため、管理者・承認者は管理画面で任意の開始月から6ヶ月間の月の深夜労働の回数と時間数を確認し、受診対象者を可視化することが可能です。

データ出力からは任意の開始月から6ヶ月間の月の深夜労働の回数と時間数、その期間内の平均深夜労働回数が出力できます。

■打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」

ラクローは、PCログなどの客観的記録をベースに、日々の打刻を必要としない「打刻レス」勤怠管理サービスです。

テレワーク・在宅勤務時など、打刻や時刻入力だと実態と乖離しやすい環境であっても、PCログ等の客観的な記録で労働時間を管理することで、突合作業が不要になり効率的で安心な勤怠管理を実現します。

