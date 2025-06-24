¾åÇòÀÐË¨²Î¡ß¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò ¹â¶¶¶³Ê¿¡ßINIÌÚÂ¼ËïºÈ¡ßFANTASTICSÃæÅçñ¥ÂÀ½Ð±é±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡ÙÆÃÊó²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢INI¡¢FANTASTICS¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¿·¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª
¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆÃÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
2018Ç¯¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ ¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥º¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡ÖÂè1²óLINE¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡×¤Ç¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÇºÜÇÞÂÎ¤ò¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë°Ü¤¹¤È¡¢¡ÖÂè2²ó¥¸¥ã¥ó¥×½Ä¥¹¥¯¥íー¥ëÌ¡²è¾Þ¡×¤Ë¤ÆÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿É´À¤ÅÏ¸¶ºî¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏNetflix¤Ë¤Æ¡¢Á´À¤³¦ÇÛ¿®¤Ç¥¢¥Ë¥á²½¤â¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
ÀäÂÐ¤ËÎø°¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤JK¡Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡Ë¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÎø°¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ëËâË¡»È¤¤¤¬¼¡¡¹¤ÈÎø°¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò»Å³Ý¤±¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¶»¥¥å¥óÅ¸³«¤ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡È¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤··Ï¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤¬¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±ÑÊÙ´ÆÆÄ¤Î¼ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
Îø°¦¤Ë¤Þ¤ë¤Ç¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¶¯À©Åª¤Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë´³Êª½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À±Ìî°É»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡£2025Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢±Ç²è¡Ø366Æü¡Ù¡Ø¥Ñ¥ê¥Ô¹¦ÌÀ THE MOVIE¡Ù¡¢TV¥É¥é¥Þ¡Ø¥¤¥°¥Ê¥¤¥È -Ë¡¤ÎÌµË¡¼Ô-¡Ù¤Ê¤É¡¢½ã°¦ºîÉÊ¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ìò¤ò¤³¤Ê¤¹¾åÇòÀÐ¤¬¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ëÃË»Ò¤ÈÎø°¦¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¹³¤¦¡¢¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤··Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê°É»Ò¤ÈµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë3¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¹á·î»Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡£2021Ç¯¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëËµ¤é¡¢±Ç²è¡Ø¤Ê¤Î¤Ë¡¢Àéµ±¤¯¤ó¤¬´Å¤¹¤®¤ë¡£¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥Þ¥¤¥Ûー¥à¥Òー¥íー¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¹â¶¶¤¬¡¢¤É¤³¤«±¢¤Î¤¢¤ë¥¯ー¥ë¤ÊÅ¾¹»À¸¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌîµåÉô¤Î¥¨ー¥¹¤ÇÅ·Á³¤ÊÍÄÆëÀ÷¡¦Â®¿å½ãÂÀÌò¤Ï¡¢INI¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¡£2021Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN SEASON2¡Ù¤Ë¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¦INI¤Î¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Ï2024Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE FRAME¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢2026Ç¯°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¼¤¬¡¢¼«¿È¤Ë¤â½Å¤Ê¤ëÁÖ¤ä¤«·ÏÃË»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤¹¤®¤ëË¿¹ñ¤Î²¦»ÒÍÍ¡¦¾®¶â°æÀ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢FANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¡£2017Ç¯¤ËºÇ½ª¿³ºº¤Ë¹ç³Ê¤·²ÃÆþ¤·¤¿FANTASTICS¤Ç¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯¤ÎÏ¢¥É¥é½Ð±é¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«!¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃæÅç¤¬¡¢¥»¥ì¥Ö¤Ê¥Ä¥ó¥Ç¥ìÃË»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
ËÜºî¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅÒ¥±¥°¥ë¥¤¡Ù¡Ê2019Ç¯¡¦2021Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡Ê2021Ç¯¡¦2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¡²è¸¶ºî¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿±ÑÊÙ´ÆÆÄ¡£´ÆÆÄ¼«¤é¼Â¼Ì²½¤òÇ®Ë¾¤·¤¿ËÜºî¤Ë¡¢¾²¥É¥ó¡¢ÊÉ¥É¥ó¡¢É¨Ëí¤Ê¤É¤Î¾¯½÷Ì¡²è¤¢¤ë¤¢¤ë¤ä¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò»×¤ï¤»¤ë¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÉÍ×ÁÇ¤òÂçÎÌÅêÆþ¡£¸¶ºî°Ê¾å¤Ë¥«¥ª¥¹¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥³¥á¥Ç¥£¤Ë»Å¾å¤²¡¢±Ç²èÈÇ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶Ã¤¤Î·ëËö¤ËÃ©¤êÃå¤¯Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ëÆÃÊó30ÉÃ¤È¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â½é²ò¶Ø¡£
º£²ó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì½Ö¡Ö²¦Æ»¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¡©¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¥¹¥¿ー¥È¤«¤é°ìÅ¾¡¢Îø¤è¤ê²È¤Ç¥²ー¥à¤ò¤¹¤ëÊý¤¬¹¥¤¤Ê¡È¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡É¼ç¿Í¸ø¡¦°É»Ò¤È¡¢¿ô¡¹¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤ª·è¤Þ¤ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢Ìµ¿ô¤ÎÃË»Ò¤¬Ç÷¤êÍè¤ëÆÃÊó±ÇÁü¡£
°É»Ò¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥¯ー¥ë·ÏÃË»Ò¡¦¹á·î»Ê¡¢ÁÖ¤ä¤«·ÏÃË»Ò¡¦Â®¿å½ãÂÀ¡¢²¦»Ò·ÏÃË»Ò¡¦¾®¶â°æÀ»¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾²¥É¥ó¡¢3Ï¢Â³ÊÉ¥É¥ó¡¢¤µ¤é¤ËÏ²¼¤Ç¤Î·ã¤·¤¤¥â¥Ã¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«ÇúÈ¯¥·ー¥ó¤Þ¤Ç¡Ä!?¡¡¡Ú¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Û¤È¤·¤Æ¡¢½±¤¤Íè¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°É»Ò¤Î±¿Ì¿¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡ÈÀï¤¤¡É¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë!?
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÊó30ÉÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¡×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤¬¡£¤Ê¤ó¤È¼ç±é¤Î3¿Í¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢INI¡¢FANTASTICS¤¬¤½¤ì¤¾¤ìËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ Ä¶¹ë²Ú¤Ê¥È¥ê¥×¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÊÔ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£
¤Þ¤¿ÆÃÊó¤È¹ç¤ï¤»¡¢Îø¤ò¤·¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿°É»Ò¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë3¿Í¤È¡¢²¡¤·´ó¤»¤ëÌµ¿ô¤ÎÃË»Ò¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¤è¤¦¤Ë¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë°É»Ò¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆÃÊó¤Ï6·î27Æü¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï7·î11Æü¤è¤ê·à¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤â½ç¼¡¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
½Ð±é¡§¾åÇòÀÐË¨²Î¡¡¹â¶¶¶³Ê¿¡¡ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¡ÃæÅçñ¥ÂÀ¡¡Â¾
´ÆÆÄ¡§±ÑÊÙ¡Ê¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤ª¤½¾¾¤µ¤ó¡Ù¡¢¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¡Ë
µÓËÜ¡§»³²¬½áÊ¿¡Ê¡Ø¥â¥¨¥«¥ì¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡Ù ¡Ø¥Ôー¥Á¥¬ー¥ë¡Ù¡Ë
¸¶ºî¡§¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù É´À¤ÅÏ ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§TOHO¥¹¥¿¥¸¥ª ¥À¥Ö
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
(C)2025¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)É´À¤ÅÏ¡¿½¸±Ñ¼Ò
¢£¥¹¥Èー¥êー
À¸¤¤¬¤¤¤Ï¥²ー¥à¡¦¥Á¥ç¥³¡¦Ç¤È¤¤¤¦¡¢Îø°¦¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡¦À±Ìî°É»Ò¡£¤¢¤ëÆü¤½¤ó¤Ê°É»Ò¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢ËâË¡»È¤¤¡¦¥ê¥ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£¥ê¥ê¤Î½»¤àËâË¡³¦¤Ï¿Í´Ö¤¬Îø¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÎø°¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¡×¤òÎÈ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â°É»Ò¤¬Îø¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇËâË¡³¦¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¥ê¥ê¤Ï¡Ö1¤«·î°ÊÆâ¤ËÀäÂÐ¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢°É»Ò¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¡¦¥Á¥ç¥³¡¦Ç¤òËâË¡¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡£
¤½¤ì¤«¤é°É»Ò¤ÎÀ¸³è¤Ï°ìÊÑ¡£¥ê¥ê¤ÎËâË¡¤Ç¼¡¡¹¤È¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ²¡¤·´ó¤»¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË»Ò¤¿¤Á¡Ä¡ª¡¡¹¹¤Ë¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¾¹»À¸¤¬ÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë!?¡¡¶¯À©Æ±µïÅ¸³«!?¡¡ÌµÍýÌðÍý¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨¤ÇÃË»Ò¥¯¥é¥¹¤Ë!?¡¡°É»Ò¤ËÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ½±¤¤³Ý¤«¤ë¡¢¶»¥¥å¥ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥é¥Ã¥×¤Î¿ô¡¹¡£¤ä¤¬¤Æ°É»Ò¤Ï¡¢¤É¤³¤«±¢¤Î¤¢¤ë¥¯ー¥ë¤ÊÅ¾¹»À¸¡¦¹á·î»Ê¡¢ÌîµåÉô¤Î¥¨ー¥¹¤ÇÅ·Á³¤ÊÍÄÆëÀ÷¡¦Â®¿å½ãÂÀ¡¢¾å¤«¤éÌÜÀþ¤¹¤®¤ëË¿¹ñ¤Î²¦»ÒÍÍ¡¦¾®¶â°æÀ»¤È¤¤¤¦¡¢3¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤âµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾¡Éé¤Ï1¥õ·î¡£²¡¤·´ó¤»¤ë¿ôÂ¿¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥Ã¥×¤ò²óÈò¤·¤Æ¡¢°É»Ò¤ÏÊ¿²º¤ÊÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«!?
¡Ö»ä¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ä¡¡Á´°÷¤Ö¤ÃÅÝ¤¹!!!¡×
ºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://romakira-movie.toho.co.jp/