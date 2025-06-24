Íè·î¤Î¡Ö¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¡×¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¡Ä»ÙÊ§´üÆü¤Î¡Ö±ä´ü¡×¤ä»ÙÊ§¤¤¤Î¡Ö·Ú¸º¡×¤Ê¤É¤òÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÂÚÇ¼¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Î¹ñÌ±Ç¯¶âÇ¼ÉÕÎ¨¤Ï83.1¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢16.9¡ó¤Î¿Í¤¬Ì¤Ç¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÍè·î¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤¬Ê§¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â°ìÄê¿ô¤Ï¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÂÚÇ¼¤¹¤ë¤È¡¢Ï·ÎðÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ³Ê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ï·ÎðÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¤¬10Ç¯°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¡×¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿·î¤¬¤¢¤ë¤È¤½¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ¼Ô¤Ï¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¾ã³²Ç¯¶â¤ä°äÂ²Ç¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê¤âÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤âÊÝ¸±ÎÁÌÈ½ü´ü´Ö¤ò´Þ¤àÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕºÑ´ü´Ö¤¬¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤¬Í×·ï¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±ÎÁÌ¤Ç¼¤Î·î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤òÂÚÇ¼¤·Â³¤±¤ë¤È±äÂÚ¶â¤¬È¯À¸¤·¤¿¤êºâ»º¤òº¹¤·²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ËÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬º¤Æñ¤Ê¤È¤¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ
¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±ÎÁÌÈ½üÀ©ÅÙ
ÊÝ¸±ÎÁÌÈ½üÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÁ´³ÛÌÈ½ü¡×¤«¡Ö°ìÉôÌÈ½ü¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÌÈ½ü³Û¤ÈÊÝ¸±ÎÁ¤¬É½1¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
É½1
¢¨ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌÈ½üÀ©ÅÙ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
ÌÈ½ü¤ò¼õ¤±¤¿´ü´Ö¤Ï¡Ö¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¡×¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÇ¯¶â¤Î¼õµë»ñ³Ê¤ò¼º¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¼ÉÕÍ±Í½À©ÅÙ
Ç¼ÉÕÍ±Í½À©ÅÙ¤Ï¡¢20ºÐ°Ê¾å50ºÐÌ¤Ëþ¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþ¼Ô¤¬¡¢ËÜ¿Í¤äÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÁ°Ç¯½êÆÀ¤¬°ìÄê³Û°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¿½ÀÁ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁ¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÇ¼ÉÕ¤¬Í±Í½¤µ¤ì¡¢·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç»ÙÊ§¤¤¤òÀèÁ÷¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
Ç¼ÉÕÍ±Í½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿´ü´Ö¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¡Ö¼õµë»ñ³Ê´ü´Ö¡×¤È¤·¤Æ»»Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÈ½üÀ©ÅÙ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¾Íè¤ÎÇ¯¶â³Û¤Ë¤ÏÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í±Í½´ü´ÖÃæ¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò¸å¤«¤éÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¡ÖÄÉÇ¼¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯¶â¼õµë³Û¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÄÉÇ¼¤ÏÍ±Í½¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é10Ç¯°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼º¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÆÃÎãÌÈ½ü
¾åµ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¼º¶È¤ä²ñ¼Ò¤ÎÅÝ»º¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¿¦¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¼º¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÆÃÎãÌÈ½ü¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°Ç¯¤Î½êÆÀ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼º¶È¤Ê¤É¤Î»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë½ñÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¿½ÀÁ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤ÏÌÈ½üÀ©ÅÙ¤äÇ¼ÉÕÍ±Í½À©ÅÙ¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë
·ÐºÑÅª¤Ê»ö¾ð¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃÎãÌÈ½ü¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÇ¯¶â¤¬¼õµë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯¶â³Û¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤òÁá¤á¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌÈ½üÀ©ÅÙ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ ¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌÈ½ü¡¦Í±Í½¡¦ÄÉÇ¼¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌÈ½üÀ©ÅÙ¡¦Ç¼ÉÕÍ±Í½À©ÅÙ
¼¹É®¼Ô : FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー