´Ú¹ñÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ãæ¹ñ´ë¶È¤ËÀ½ÉÊ¶¡µë¡¢´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ïµ»½ÑÎ®½Ð¤ò·üÇ°
2025Ç¯6·î23Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥½¥¦¥ë·ÐºÑ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖ¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ï¥ó¥ßÈ¾Æ³ÂÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤ËTC¥Ü¥ó¥À¡¼¤òÇ¼ÉÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ê£¿ô¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¡Ö¥Ï¥ó¥ßÈ¾Æ³ÂÎ¤¬ºòÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÊ£¿ô¤ÎTC¥Ü¥ó¥À¡¼¤òÇ¼ÉÊ¤·¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤ÏÄÉ²ÃÈ¯Ãí¤¬¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤âÁõÈ÷¤Î¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£TC¥Ü¥ó¥À¡¼¤ÏHBM¡ÊHigh Bandwidth Memory¡ËÀ½Â¤¤ËÉ¬¿Ü¤ÎÁõÈ÷¡£¤¿¤À¡¢¥Ï¥ó¥ßÈ¾Æ³ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¸ÜµÒ´ë¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ï¥ó¥ßÈ¾Æ³ÂÎ¤¬Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÈÎÏ©¤ò¹¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ù¥ó¥À¡¼Â¿³Ñ²½¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÂÐ¹³ºö¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÏºòÇ¯6·î¡¢¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥»¥ß¥Æ¥Ã¥¯¡Êµì¼ÒÌ¾¡§¥Ï¥ó¥Õ¥¡ÀºÌ©µ¡³£¡Ë¤«¤éTC¥Ü¥ó¥À¡¼2Âæ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ï¥ó¥ßÈ¾Æ³ÂÎ¤è¤ê¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥»¥ß¥Æ¥Ã¥¯¤«¤é¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯¤ÎTC¥Ü¥ó¥À¡¼¤ÎÇä¾å¹â¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òSK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥ßÈ¾Æ³ÂÎ¤Ïº£Ç¯4·î¡¢SK¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÅ±Âà¤µ¤»¡¢¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥ßÈ¾Æ³ÂÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂçÎÌÇ¼ÉÊ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢µ»½Ñ¤òÊ£À½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ËÈ¾Æ³ÂÎÁõÈ÷¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬Îà»÷¤ÎÁõÈ÷¤ò³«È¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤¯Ì¥ÎÏÅª¤À¤¬¡¢µ»½ÑÎ®½Ð¤¬ÉéÃ´¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤ËÇä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤«¡×¡Ö¥Ï¥ó¥ß¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¸ÜµÒ¤À¤è¡×¡Ö»ñËÜ¼çµÁ¤È¤ÏÎä¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡×¡ÖSK¤¬Àè¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤¿¤«¤é¡¢»ÅÊÖ¤·¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥Ï¥ó¥ßÈ¾Æ³ÂÎ¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÇä¹ñÅÛ´ë¶È¤«¡×¡ÖSK¤Î¤»¤¤¤Ç¹ñÆâ¤ËÇä¤ëÁê¼ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤ë¡£ÆàÍî¤Ø¤ÎÆ»¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¡×¡Ö¤¹¤°¤ËÃæ¹ñ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë