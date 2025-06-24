¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¾ë¾´Æó¤¬¼¯»ùÅç¼Â¶È¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÍýÍ³¡¢Æ´¤ì¤ÎÁ°±à¿¿À»¤«¤éÅÅÏÃ¡ÖÁ´¹ñ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤«¤éÎÏ¤ò¡×
¡¡ÆüËÜ¤¬½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¾ë¾´Æó¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥µ¥¤¥É¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Êì¹»¡¦¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â¹»¤Ø¤ÎÆþ³Ø¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¡¢ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤µ¤ó¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Á°±à¤µ¤ó¤ÎÄ¾ÅÅ¤Ç·è¿´
¡¡¾ë¤µ¤ó¤Î£²³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î´ñÀ×¡×¤ò°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿Á°±à¿¿À»¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Í¡£²¶¤¿¤Á¤ÏÁ°±à¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤ÏÄëµþ¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¡£Äëµþ¤ÇÈ±¿¤Ð¤·¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼Ãå¤Æ¡×
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤Î¡¢¼¯¼Â¤Ë¤Í¡£¼¯¼Â¤Î¾¾Âô¡ÊÎ´»Ê¡Ë´ÆÆÄ¤È¤¦¤Á¤ÎÉã¿Æ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤ÏÁ°±à¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡Ø¾ë·¯¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ë¤·¡¢·¯¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡£Á´¹ñ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤«¤éÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¡£¥¹¥¿¡¼¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¼¯¼Â¤Ë·è¤á¤¿¤Î¡×
¡¡¡Ö¼¯¼Â¤ËÆþ³Ø¤·¤ÆÁ°±à¤µ¤ó¤Ë¡ØÅÅÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤Î¤âËº¤ì¤Æ¤¿¡£¾¾ÂôÀèÀ¸¤Îºö¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤Ï¡Ø¤¢¤¡¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦Æþ³Ø¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×
º£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬ÅÅÏÃ
¡¡¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¸åÆüÃÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Ê¿À¥ÃÒ¹Ô¤µ¤ó¤¬£²³ØÇ¯²¼¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤«¤é¡Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡¢Á°±à¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤·¤¿¤Î¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÊ¿À¥¤â¤Þ¤ó¤Þ¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¼¯¼Â¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×
¥×¥í¥Õ¥£¥ë
¾ë¾´Æó¡Ê¤¸¤ç¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¡Ë
¸µÆüËÜÂåÉ½FW¡£¼¯»ùÅç¼Â¶È¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡Ê¸½¡¦¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤«¤é4»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡£¥¢¥È¥é¥ó¥¿¸ÞÎØ¡Ö¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î´ñÀ×¡×¡¢WÇÕ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¡¦¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¡Ö¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¥Ð¥ë¤Î´¿´î¡×¤ò·Ð¸³¡£WÇÕ¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¸å¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Ð¥ê¥ã¥É¥ê¡¼¥É¤Ë°ÜÀÒ¡£J¥ê¡¼¥°Éüµ¢¸å¤Ï²£ÉÍFC¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·2006Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÃÏ°è¥ê¡¼¥°¡ÖËÌ³¤Æ»½½¾¡¥¹¥«¥¤¥¢¡¼¥¹¡×¤ÎÅý³çGM¤â¤Ä¤È¤á¤ë¡£1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£