Åù¿ÈÂç¤ÎÀ®¸ù¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ª¡Ø¾¦ÇäÈËÀ¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»×¹ÍË¡¡ÙÁáÀî Á±µ± ¶¦ÃøÃø½ñ

湯ーとぴあの代表取締役・早川 善輝の共著著書『商売繁盛を実現する思考法』を2025年6月23日(月)〜30日(月)に下記サイトにて予約販売を開始します。

『商売繁盛を実現する思考法』早川 善輝の共著著書

予約開始日: 2025年6月23日(月)

予約終了日: 2025年6月30日(月)

価格 : 1,870円(税込)

ページ数 : 160頁(予)

発行元 : ザッツ

また発売を記念し、書籍を予約購入した方に「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」のタオルセット貸出料を無料プレゼントするキャンペーンを実施中です。

■書籍概要

書籍「商売繁盛を実現する思考法」は、全国で活躍する10名の経営者に「商売繁盛」を実現するための思考法を執筆していただきました。

世の中には、SNS広告やテレビCM、SEO対策、MEO対策などのマーケティングノウハウを解説する書籍はたくさんありますが、あくまでそれらは手法の1つであり、それ以上に重要なのが「思考法」です。

「商売繁盛を実現する思考法」という土台をしっかり構築しなければ、商売繁盛を実現するのは難しいでしょう。

そこで、全国で活躍する10名の経営者に「商売繁盛」を実現するための思考法を完全公開していただきました。

様々な事業を展開し、颯爽と成功している彼らの姿は「表の顔」であり、実はその裏では緻密な成功戦略を描いています。

また、彼らは全国的に有名な経営者ではありません。

そのほとんどが、私たちと同じ地方の中小企業経営者ですから、等身大の成功ノウハウを学ぶことができます。

「商売繁盛」を実現している成功経営者の「思考法」を完全公開します!

