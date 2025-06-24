À¾ÉðµåÃÄ¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤¬³ô¼çÁí²ñ¡¡ºòµ¨¤Î¥ï¡¼¥¹¥È91ÇÔ¤«¤éº£µ¨¤ÏÉüÄ´
ºòµ¨µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È91ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¢ª¼ó°Ì¤Ë4¥²¡¼¥àº¹
¡¡ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÀ¾Éð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬24Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»ÔÆâ¤ÇÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤Î91ÇÔ¤òµÊ¤·ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢37¾¡31ÇÔ¤ÈÇòÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¡¢º®Àï¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¼ó°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë4¥²¡¼¥àº¹¤Î4°Ì¤È·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê23Æü¸½ºß¡Ë¡£°ìÊý¤Çº£·î¡¢³°ºê½¤ÂÁÆâÌî¼ê¡¢ÄÓ¿¢À¤ÆáÊá¼ê¡¢»ù¶ÌÎ¼ÎÃÆâÌî¼ê¡¢Ä¹Ã«Àî¿®ºÈ³°Ìî¼ê¤Î4Áª¼ê¤ÈµåÃÄ¿¦°÷1¿Í¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ç¶â¤òÅÒ¤±¤¿ÅÒÇî¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë