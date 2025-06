ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、キャラクターの型押しがキュートなアクセントになった「ストラップバレエシューズ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/ラプンツェル/くまのプーさん」ストラップバレエシューズ(リゲッタ)

© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:各10,800円(税込)

サイズ:S(22〜22.5cm)、M(23〜23.5cm)、L(24〜24.5cm)、LL(25〜25.5cm)

ワイズ:3E相当

ヒール高さ:約2.5cm、片足の重さ:約210g(Mの場合)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

歩きやすさで人気のリゲッタシューズから、フェミニンコーデにも合わせられるワンベルトデザインのバレエシューズが登場!

キャラクターの型押しが可愛らしく、タイツや靴下とのコーディネートも楽しめます。

ローヒールなので履きやすいのも特徴です。

全部で3種類のデザインがラインナップされています。

ミッキー&ミニー

© Disney

「ミッキーマウス」&「ミニーマウス」デザインのシューズ。

黒を基調としたシンプルなデザインなので、シーンやコーディネート問わず使えて、重宝しそう!

© Disney

デイリー使いから、ちょっと特別な日のお出かけ時にもぴったり。

甲の部分にはお花の型押しが施されています☆

© Disney

左足のかかと部分には「ミッキーマウス」の横顔シルエットが、

© Disney

右足のかかと部分には「ミニーマウス」の横顔シルエットが、それぞれ型押しでデザインされています。

『塔の上のラプンツェル』 ラプンツェル

© Disney

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのシューズ。

光沢感のあるカラーが上品で素敵!

足元を華やかにしてくれます。

© Disney

そして甲の部分には「ラプンツェル」らしく、小ぶりなお花と葉っぱの型押し入り。

© Disney

かかとには、王家の太陽の紋章の型押しがあしらわれています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのシューズ。

ブラウンが基調で温かみがあり、カジュアルな雰囲気!

コーディネートのアクセントとしても活躍してくれます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

甲の部分にはクローバーやお花、葉っぱの型押し入り。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

また、かかとには「くまのプーさん」のお顔のシルエットがデザインされています。

© Disney

リゲッタのバレエシューズは、理想的な歩行の形をサポートするアウトソールになっています。

ローリングカットのソールでかかとの着地からつま先の蹴り出しがスムーズです。

足裏にフィットするこだわりの中敷で安定した履き心地に。

© Disney

さらにホック式開閉で、

© Disney

内側がゴム仕様で着脱しやすいのも魅力的です。

合成皮革なのでお手入れがしやすいのもうれしいバレエシューズ。

キャラクターの型押しがキュートなアクセントになっている「ストラップバレエシューズ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー&ミニー、ラプンツェル、プーさんの型押し入り!ベルメゾン ディズニー「ストラップバレエシューズ」 appeared first on Dtimes.